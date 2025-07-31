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Чи може ФОП сплатити ЄСВ готівкою після відкриття банківського рахунку — роз’яснення ДПС

19:09, 31 липня 2025
Чинне законодавство не передбачає відповідальності для ФОПів, які, маючи банківський або єдиний рахунок, сплачують ЄСВ готівкою через банк або поштове відділення.
Чи може ФОП сплатити ЄСВ готівкою після відкриття банківського рахунку — роз’яснення ДПС
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Податкова служба в Івано-Франківській області роз’яснює, чи може ФОП сплатити ЄСВ готівкою після відкриття банківського рахунку.

Зазначається, що нормами чинного законодавства не передбачено застосування відповідальності до фізичних осіб-підприємців, які за наявності банківського рахунку або єдиного рахунку сплачують єдиний внесок шляхом готівкових розрахунків через банки чи відділення зв’язку.

Відповідно до ч. 7 ст. 9 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його рахунку, відкритого в банку, у небанківського надавача платіжних послуг, або на єдиний рахунок.

Платники, зазначені в абзацах третьому (фізичні особи-підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування (крім електронних резидентів (е-резидентів)) та четвертому (особи, які провадять незалежну професійну діяльність) п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону №2464, які не мають рахунку, відкритого в банку, у небанківського надавача платіжних послуг, або не використовують єдиний рахунок, сплачують внесок шляхом внесення готівки через банки, небанківських надавачів платіжних послуг чи відділення зв’язку.

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