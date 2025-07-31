Чи може ФОП сплатити ЄСВ готівкою після відкриття банківського рахунку — роз’яснення ДПС

Чинне законодавство не передбачає відповідальності для ФОПів, які, маючи банківський або єдиний рахунок, сплачують ЄСВ готівкою через банк або поштове відділення.

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Податкова служба в Івано-Франківській області роз’яснює, чи може ФОП сплатити ЄСВ готівкою після відкриття банківського рахунку.

Зазначається, що нормами чинного законодавства не передбачено застосування відповідальності до фізичних осіб-підприємців, які за наявності банківського рахунку або єдиного рахунку сплачують єдиний внесок шляхом готівкових розрахунків через банки чи відділення зв’язку.

Відповідно до ч. 7 ст. 9 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його рахунку, відкритого в банку, у небанківського надавача платіжних послуг, або на єдиний рахунок.

Платники, зазначені в абзацах третьому (фізичні особи-підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування (крім електронних резидентів (е-резидентів)) та четвертому (особи, які провадять незалежну професійну діяльність) п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону №2464, які не мають рахунку, відкритого в банку, у небанківського надавача платіжних послуг, або не використовують єдиний рахунок, сплачують внесок шляхом внесення готівки через банки, небанківських надавачів платіжних послуг чи відділення зв’язку.

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