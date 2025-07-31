Может ли ФЛП оплатить ЕСВ наличными после открытия банковского счета — разъяснение ГНС

Действующее законодательство не предусматривает ответственности для ФЛП, которые, имея банковский или единый счет, платят ЕСВ наличными через банк или почтовое отделение.

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Налоговая служба в Ивано-Франковской области разъясняет, может ли ФЛП оплатить ЕСВ наличными после открытия банковского счета.

Указывается, что нормами действующего законодательства не предусмотрено применение ответственности к физическим лицам-предпринимателям, которые при наличии банковского счета или единого счета уплачивают единый взнос путем наличных расчетов через банки или отделения связи.

Согласно ч. 7 ст. 9 Закона Украины от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование уплачивается путем перечисления плательщиком безналичных средств с его счета, открытого в банке, у небанковского поставщика платежных услуг или на единый счет.

Плательщики, указанные в абзацах третьем (физические лица-предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения (кроме электронных резидентов (э-резидентов)) и четвертом (лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность) п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона №2464, которые платежных услуг или не использующих единый счет, уплачивают взнос путем внесения наличных через банки, небанковских предоставлятелей платежных услуг или отделения связи.

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