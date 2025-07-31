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Google научил ИИ распознавать возраст пользователей

12:42, 31 июля 2025
Google внедряет ИИ для определения возраста пользователей с автоматическими ограничениями для несовершеннолетних.
Google научил ИИ распознавать возраст пользователей
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Компания Google объявила о внедрении технологии искусственного интеллекта для автоматического определения возраста пользователей ее сервисов. Если система идентифицирует пользователя как лицо моложе 18 лет, для всех связанных сервисов автоматически активируются соответствующие ограничения. Об этом сообщили представители компании.

Среди ограничений, которые будут применяться к несовершеннолетним, — функции напоминаний о сне в YouTube, отключение персонализированных рекомендаций и рекламы, отключение хронологии в Google Maps, а также блокировка доступа к определенному контенту в Play Store. Для определения возраста алгоритмы искусственного интеллекта будут анализировать поисковые запросы пользователей и контент, который они просматривают на YouTube.

На первом этапе программа будет действовать для «небольшой части» учетных записей в Соединенных Штатах, но в дальнейшем Google планирует расширить ее действие на другие регионы и большее количество пользователей.

В случае, если система ошибочно определит возраст пользователя, Google предоставит возможность подтвердить его с помощью фотографии удостоверения личности или селфи. Компания отмечает, что эти меры направлены на повышение безопасности и защиту младших пользователей от несоответствующего контента.

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