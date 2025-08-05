В Одесі інспектор ТЦК продавав відстрочку від мобілізації

В Одесі інспектора ТЦК та СП підозрюють у причетності до схеми ухилення від служби.

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Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру інспектору Приморського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки у причетності до масштабної схеми з організації незаконної відстрочки від військової служби.

Розкручування схеми: перші фігуранти – у квітні

Ще у квітні 2025 року ДБР викрило перших учасників схеми — співробітника центру забезпечення Міноборони та двох його спільників. Вони шукали охочих ухилитися від служби та за 12–16 тисяч доларів США обіцяли зняти людину з військового обліку.

Як працювала схема

Фігуранти схеми переконували клієнтів, що мають вплив у районному ТЦК Одеської області, де підробляли дані, які дозволяли оформити звільнення від служби. За попередніми даними, послугами схеми вже скористалися щонайменше 10 осіб.

Новий підозрюваний – інспектор ТЦК

У ході слідства було встановлено, що у змові брав участь і працівник Приморського РТЦК та СП, який надавав допомогу в реалізації схеми. Також викрито організатора злочину — непрацюючого мешканця Одеси. Він мав зв’язки з усіма учасниками, координував дії та навіть самостійно підробляв документи.

Кваліфікація злочину і відповідальність

Інспектору та організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовою особою, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Подальші дії слідства

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Також тривають заходи з встановлення осіб, які могли скористатися послугами учасників злочинної схеми.

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