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В Одессе инспектор ТЦК продавал отсрочку от мобилизации

14:03, 5 августа 2025
В Одессе инспектора ТЦК и СП подозревают в причастности к схеме уклонения от службы.
В Одессе инспектор ТЦК продавал отсрочку от мобилизации
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Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении инспектору Приморского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в участии в масштабной схеме по организации незаконной отсрочки от военной службы.

Разоблачение схемы: первые фигуранты — в апреле

Еще в апреле 2025 года ГБР выявило первых участников схемы — сотрудника центра обеспечения Минобороны и двух его сообщников. Они искали желающих уклониться от службы и за 12–16 тысяч долларов США предлагали снять человека с воинского учета.

Как работала схема

Фигуранты уверяли клиентов, что имеют связи в районном ТЦК Одесской области, где подделывали данные, которые позволяли оформить освобождение от службы. По предварительным данным, услугами схемы воспользовались как минимум 10 человек.

Новый подозреваемый — инспектор ТЦК

В ходе следствия установлено, что в схеме участвовал и сотрудник Приморского РТЦК и СП, который помогал реализовать оборудку. Также был разоблачен организатор преступления — неработающий житель Одессы. Он имел связи со всеми участниками, координировал процесс и даже лично подделывал документы.

Квалификация преступления и ответственность

Инспектору и организатору схемы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дальнейшие действия следствия

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности. Также продолжаются мероприятия по установлению лиц, которые могли воспользоваться услугами участников преступной схемы.

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Одесса ГБР подозреваемый ТЦК мобилизация

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