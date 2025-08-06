Апеляційна палата ВАКС перегляне запобіжний захід для Олексія Чернишова

Апеляція ВАКС перегляне рішення про запобіжний захід у вигляді 120 млн грн застави для Олексія Чернишова.

Фото: Суспільне

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 7 серпня проведе засідання щодо апеляційних скарг сторін захисту та обвинувачення на ухвалу слідчого судді про запобіжний захід для колишнього віце-прем’єр-міністра — міністра національної єдності України Олексія Чернишова. Про це інформує ВАКС.

Йдеться про оскарження ухвали слідчого судді ВАКС від 27 червня 2025 року. Тоді Антикорсуд обрав Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 мільйонів гривень.

Засідання відбудеться об 11:00 в Апеляційній палаті ВАКС.

Раніше прокурори САП повідомили Чернишову, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій, про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України (зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі).

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