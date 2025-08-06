Апелляционная палата ВАКС пересмотрит меру пресечения для Алексея Чернышева

Апелляция ВАКС пересмотрит решение о мере пресечения в размере 120 млн грн залога для Алексея Чернышева.

Фото: Суспільне

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 7 августа проведет заседание по апелляционным жалобам сторон защиты и обвинения на постановление следственного судьи о мере пресечения для бывшего вице-премьер-министра — министра национального единства Украины Алексея Чернышова. Об этом информирует ВАКС.

Речь идет об обжаловании постановления следственного судьи ВАКС от 27 июня 2025 года. Тогда Антикоррупционный суд избрал Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в 120 миллионов гривен.

Заседание состоится в 11:00 в Апелляционной палате ВАКС.

Ранее прокуроры САП сообщили Чернышеву, который ранее занимал должность министра развития общин и территорий, о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины (злоупотребление служебным положением и получение неправомерной выгоды в особо крупном размере).

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