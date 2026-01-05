  1. В Україні

Як вимикатимуть світло на Київщині 6 січня — ДТЕК оприлюднив графіки

19:27, 5 січня 2026
На Київщині діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Як вимикатимуть світло на Київщині 6 січня — ДТЕК оприлюднив графіки
У вівторок, 6 січня, в Київській області вимикатимуть світло — відтак діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ударів по енергетичних об'єктах України.

Графіки відключень світла для Київщини на 6 січня:

Раніше в Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло 6 січня.

Також «Судово-юридична газета» публікувала юридичні аспекти та практичні поради щодо роботу інтеренету під час відключень електроенергії.

Ще публікували поради, як організувати харчування та зберігання їжі, коли холодильник вимкнений по декілька годин.

Додамо, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявляв, що відключення електроенергії в Україні триватимуть щонайменше до початку березня, оскільки взимку енергосистема не справляється з високим рівнем споживання, зумовленим електроопаленням. Навіть за відсутності нових атак покращення можливе лише після зниження попиту на електроенергію з настанням теплішої погоди.

