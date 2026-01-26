Київщина повертається до погодинних графіків відключення світла

Енергетики вдень 26 січня повернули Київську область до графіків відключень світла після майже двох тижнів екстрених відключень.

У понеділок, 26 січня, Київська область повертається до графіків відключень світла після майже двох тижнів екстрених знеструмлень. Про це повідомили у ДТЕК.

Зазначається, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням Київщини. Водночас вона залишається складною й може змінюватися.

«Будь ласка, після появи світла не вмикайте потужні прилади в перші 30 хвилин і користуйтеся технікою по черзі. Це допоможе уникнути перевантажень і повторних аварій», - додали у компанії.

Нагадаємо, останнього разу графіки відключень для Київської області публікувались 16 січня.

Також «Судово-юридична газета» публікувала юридичні аспекти та практичні поради щодо роботу інтеренету під час відключень електроенергії.

Ще публікували поради, як організувати харчування та зберігання їжі, коли холодильник вимкнений по декілька годин.

