  1. В Україні

Київщина повертається до погодинних графіків відключення світла

14:58, 26 січня 2026
Енергетики вдень 26 січня повернули Київську область до графіків відключень світла після майже двох тижнів екстрених відключень.
У понеділок, 26 січня, Київська область повертається до графіків відключень світла після майже двох тижнів екстрених знеструмлень. Про це повідомили у ДТЕК.

Зазначається, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням Київщини. Водночас вона залишається складною й може змінюватися.

«Будь ласка, після появи світла не вмикайте потужні прилади в перші 30 хвилин і користуйтеся технікою по черзі. Це допоможе уникнути перевантажень і повторних аварій», - додали у компанії.

Нагадаємо, останнього разу графіки відключень для Київської області публікувались 16 січня.

Також «Судово-юридична газета» публікувала юридичні аспекти та практичні поради щодо роботу інтеренету під час відключень електроенергії.

Ще публікували поради, як організувати харчування та зберігання їжі, коли холодильник вимкнений по декілька годин.

відключення світла графіки відключень світла

