Киевская область возвращается к почасовым графикам отключения света

Энергетики днем 26 января вернули Киевскую область к графикам отключений света после почти двух недель экстренных отключений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 26 января, Киевская область возвращается к графикам отключений света после почти двух недель экстренных обесточиваний. Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением Киевской области. В то же время она остается сложной и может меняться.

«Пожалуйста, после появления света не включайте мощные приборы в первые 30 минут и пользуйтесь техникой по очереди. Это поможет избежать перегрузок и повторных аварий», — добавили в компании.

Напомним, в последний раз графики отключений для Киевской области публиковались 16 января.

Также «Судебно-юридическая газета» публиковала юридические аспекты и практические советы относительно работы интернета во время отключений электроэнергии.

Кроме того, опубликовали несколько советов, как организовать питание и хранение пищи, когда холодильник выключен по нескольку часов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.