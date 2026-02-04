Доплати ремонтникам, гроші на енергообладнання ФОПам та багатоповерхівкам – Свириденко розповіла, як уряд підтримує українців

Уряд оголосив програми підтримки людей, бізнесу та енергетиків під час надзвичайної ситуації в енергетиці.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що відбувся щоденний енергетичний селектор під головуванням Президента України за участю ключових міністерств та голів обласних військових адміністрацій. Енергетики, комунальники та залізничники продовжують ліквідовувати наслідки масованих обстрілів енергетичної інфраструктури: лише з початку цього року зафіксовано 217 атак на об’єкти енергетики.

За словами Свириденко, уряд продовжує надавати всебічну підтримку під час надзвичайної ситуації, зокрема для людей, бізнесу та домогосподарств.

Допомога людям

Доплати ремонтникам: працівники аварійних бригад отримають щомісячні доплати по 20 тисяч гривень за роботу в аварійних бригадах. Перші виплати будуть здійснені вже цього місяця.

Пакунки тепла: перші 10 тисяч наборів, підготовлених Групою «Нафтогаз», отримали мешканці Києва (Дарницький, Дніпровський, Деснянський райони) та Київської області (Бровари, Бориспіль). Пакунки містять речі для обігріву, підтримки зв’язку та зарядки медичних пристроїв. Програму розширюють за участю «Енергоатому», «Укренерго» та «Укргідроенерго».

Підтримка бізнесу

Допомога ФОПам 2-3 груп: понад 9 тисяч підприємців уже подали заявки на одноразову допомогу до 15 тисяч гривень для забезпечення автономної роботи під час аварійних відключень. Подати заявку можна через «Дію».

Енергокредити на генератори: банки-партнери отримали понад 270 заявок на кредити під 0% річних у межах програми «Доступні кредити 5-7-9». Програмою охоплено 43 банки по всій країні.

Підтримка домогосподарств

Програма «СвітлоДім»: держава виділяє від 100 до 300 тисяч гривень багатоквартирним будинкам на закупівлю генераторів та енергообладнання для ключових систем життєзабезпечення.

Програму можна поєднувати з іншими ініціативами енергомодернізації, зокрема кредитами 5-7-9 на встановлення сонячних панелей, акумуляторів та гібридних інверторів для зберігання енергії.

