Доплати ремонтникам, гроші на енергообладнання ФОПам та багатоповерхівкам – Свириденко розповіла, як уряд підтримує українців

18:25, 4 лютого 2026
Уряд оголосив програми підтримки людей, бізнесу та енергетиків під час надзвичайної ситуації в енергетиці.
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що відбувся щоденний енергетичний селектор під головуванням Президента України за участю ключових міністерств та голів обласних військових адміністрацій. Енергетики, комунальники та залізничники продовжують ліквідовувати наслідки масованих обстрілів енергетичної інфраструктури: лише з початку цього року зафіксовано 217 атак на об’єкти енергетики.

За словами Свириденко, уряд продовжує надавати всебічну підтримку під час надзвичайної ситуації, зокрема для людей, бізнесу та домогосподарств.

Допомога людям

  • Доплати ремонтникам: працівники аварійних бригад отримають щомісячні доплати по 20 тисяч гривень за роботу в аварійних бригадах. Перші виплати будуть здійснені вже цього місяця.
  • Пакунки тепла: перші 10 тисяч наборів, підготовлених Групою «Нафтогаз», отримали мешканці Києва (Дарницький, Дніпровський, Деснянський райони) та Київської області (Бровари, Бориспіль). Пакунки містять речі для обігріву, підтримки зв’язку та зарядки медичних пристроїв. Програму розширюють за участю «Енергоатому», «Укренерго» та «Укргідроенерго».

Підтримка бізнесу

Підтримка домогосподарств

  • Програма «СвітлоДім»: держава виділяє від 100 до 300 тисяч гривень багатоквартирним будинкам на закупівлю генераторів та енергообладнання для ключових систем життєзабезпечення.
  • Програму можна поєднувати з іншими ініціативами енергомодернізації, зокрема кредитами 5-7-9 на встановлення сонячних панелей, акумуляторів та гібридних інверторів для зберігання енергії.

