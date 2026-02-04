  1. В Украине

Доплаты ремонтникам, деньги на энергооборудование ФЛП и многоэтажки – Свириденко рассказала, как правительство поддерживает украинцев

18:25, 4 февраля 2026
Правительство объявило программы поддержки людей, бизнеса и энергетиков во время чрезвычайной ситуации в энергетике.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что состоялся ежедневный энергетический селектор под председательством Президента Украины с участием ключевых министерств и глав областных военных администраций. Энергетики, коммунальщики и железнодорожники продолжают ликвидировать последствия массированных обстрелов энергетической инфраструктуры: только с начала этого года зафиксировано 217 атак на объекты энергетики.

По словам Свириденко, правительство продолжает оказывать всестороннюю поддержку во время чрезвычайной ситуации, в частности для людей, бизнеса и домохозяйств.

Помощь людям

  • Доплаты ремонтникам: работники аварийных бригад получат ежемесячные доплаты по 20 тысяч гривен за работу в аварийных бригадах. Первые выплаты будут осуществлены уже в этом месяце.
  • Пакеты тепла: первые 10 тысяч наборов, подготовленных Группой «Нафтогаз», получили жители Киева (Дарницкий, Днепровский, Деснянский районы) и Киевской области (Бровары, Борисполь). Пакеты содержат вещи для обогрева, поддержания связи и зарядки медицинских устройств. Программа расширяется с участием «Энергоатома», «Укрэнерго» и «Укргидроэнерго».

Поддержка бизнеса

Поддержка домохозяйств

  • Программа «СвітлоДім»: государство выделяет от 100 до 300 тысяч гривен многоквартирным домам на закупку генераторов и энергооборудования для ключевых систем жизнеобеспечения.
  • Программу можно сочетать с другими инициативами энергомодернизации, в частности кредитами 5-7-9 на установку солнечных панелей, аккумуляторов и гибридных инверторов для хранения энергии.

деньги бизнес зарплата Кабинет Министров Украины кредит энергетика ФЛП генератор

