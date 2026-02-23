  1. В Україні

Після теракту у Львові в Україні знову підняли тему про обмеження Telegram

07:54, 23 лютого 2026
Тема регулювання соцмережі Telegram активізувалася після трагедії у Львові.
Після теракту у Львові заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук закликала переглянути обмеження соціальної мережі Telegram та інших анонімних платформ в Україні.

За її словами, останні події знову актуалізували питання використання подібних сервісів у воєнний час.

Верещук наголосила, що противник системно застосовує такі ресурси для протиправної діяльності.

«Вкотре ми бачимо, що ворог системно використовує Telegram для вербування терористів, координації їхньої діяльності та здійснення терактів.

Це чергове нагадування нам подумати про функціонування Telegram та інших анонімних платформ у нашому інформаційному просторі під час війни.

Якщо для захисту життів наших людей та для захисту національної безпеки ми маємо обмежити можливості цих платформ, значить, ми маємо це зробити», — написала вона.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого у Львові пролунав вибух. У місті стався теракт, унаслідок чого загинула поліцейська, а ще 25 людей отримали поранення.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», поліція спільно із СБУ затримали ймовірну підривницю правоохоронців у Львові.

Згодом затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено про підозру (у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України). 

Раніше у поліції показали відео, як підозрювана закладає вибухівку в сміттєві баки.

