После теракта во Львове в Украине вновь подняли тему об ограничении Telegram

После теракта во Львове заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук призвала пересмотреть ограничения социальной сети Telegram и других анонимных платформ в Украине.

По ее словам, последние события вновь актуализировали вопрос использования подобных сервисов в военное время.

Верещук подчеркнула, что противник системно использует такие ресурсы для противоправной деятельности.

«В очередной раз мы видим, что враг системно использует Telegram для вербовки террористов, координации их деятельности и совершения терактов.

Это очередное напоминание нам подумать о функционировании Telegram и других анонимных платформ в нашем информационном пространстве во время войны.

Если для защиты жизней наших людей и для защиты национальной безопасности мы должны ограничить возможности этих платформ, значит, мы должны это сделать», — написала она.

Напомним, в ночь на 22 февраля во Львове прогремел взрыв. В городе произошел теракт, в результате которого погибла полицейская, а еще 25 человек получили ранения.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», полиция совместно с СБУ задержала предполагаемую подрывницу правоохранителей во Львове.

Позднее задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровненской области сообщено о подозрении (в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Ранее в полиции показали видео, на котором подозреваемая закладывает взрывчатку в мусорные баки.