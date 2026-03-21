  1. В Україні

Кешбек на пальне: чи може ОСББ скористатись програмою при закупівлі бензину для генератора

13:58, 21 березня 2026
Кешбек нараховується на рахунок фізичної особи, відкритий в уповноваженому банку.
Як розповідала «Судово-юридична газета», з 20 березня в Україні запрацювала програма кешбеку на пальне в межах «Національного кешбеку». Вона передбачає часткову компенсацію вартості пального для водіїв, які заправляються на АЗС — учасниках програми.

У «Національному кешбеку» пояснили, чи може ОСББ або інша організація скористатись програмою при закупівлі пального для генератора.

«Програма «Національний кешбек» передбачає виплати лише фізичним особам — громадянам України, які здійснюють покупки та мають спеціальну картку «Національного кешбеку». Кешбек нараховується саме на рахунок фізичної особи, відкритий в уповноваженому банку. Водночас, якщо пальне для генератора купує фізична особа — мешканець або представник ОСББ, який має власну картку «Національного кешбеку», і покупка відповідає умовам програми (АЗС бере участь у програмі, безготівкова оплата тощо), кешбек може бути нарахований саме цій людині як користувачу програми», - йдеться у заяві.

