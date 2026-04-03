  1. В Україні

Купівля авто без сюрпризів: що обрати — кредит чи лізинг

09:24, 3 квітня 2026
Як спосіб купівлі впливає на право власності та процедуру реєстрації автомобіля.
Головний сервісний центр МВС роз’яснив особливості реєстрації транспортних засобів залежно від способу їх придбання — у кредит або через фінансовий лізинг.

Обидва варіанти залишаються популярними серед українців, однак відрізняються насамперед правом власності на авто, що безпосередньо впливає на процедуру реєстрації.

Автокредит передбачає, що транспортний засіб одразу реєструється на покупця. Послуга надається на загальних підставах, водночас відомості про заставу вносяться до відповідного державного реєстру.

Натомість у разі фінансового лізингу автомобіль спочатку реєструють за лізингодавцем. Користувач отримує транспортний засіб у користування, а право власності переходить лише після повного виконання фінансових зобов’язань. Після цього авто підлягає перереєстрації на користувача.

Ключова відмінність між цими механізмами полягає саме у праві власності, що визначає порядок реєстраційних дій.

Водіям радять під час вибору способу придбання авто враховувати не лише фінансові умови, а й юридичні аспекти, пов’язані з оформленням транспортного засобу.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

