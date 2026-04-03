Купівля авто без сюрпризів: що обрати — кредит чи лізинг

Як спосіб купівлі впливає на право власності та процедуру реєстрації автомобіля.

Головний сервісний центр МВС роз’яснив особливості реєстрації транспортних засобів залежно від способу їх придбання — у кредит або через фінансовий лізинг.

Обидва варіанти залишаються популярними серед українців, однак відрізняються насамперед правом власності на авто, що безпосередньо впливає на процедуру реєстрації.

Автокредит передбачає, що транспортний засіб одразу реєструється на покупця. Послуга надається на загальних підставах, водночас відомості про заставу вносяться до відповідного державного реєстру.

Натомість у разі фінансового лізингу автомобіль спочатку реєструють за лізингодавцем. Користувач отримує транспортний засіб у користування, а право власності переходить лише після повного виконання фінансових зобов’язань. Після цього авто підлягає перереєстрації на користувача.

Ключова відмінність між цими механізмами полягає саме у праві власності, що визначає порядок реєстраційних дій.

Водіям радять під час вибору способу придбання авто враховувати не лише фінансові умови, а й юридичні аспекти, пов’язані з оформленням транспортного засобу.

