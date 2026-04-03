Покупка авто без сюрпризов: что выбрать — кредит или лизинг

Как способ покупки влияет на право собственности и процедуру регистрации автомобиля.

Главный сервисный центр МВД разъяснил особенности регистрации транспортных средств в зависимости от способа их приобретения — в кредит или через финансовый лизинг.

Оба варианта остаются популярными среди украинцев, однако отличаются прежде всего правом собственности на автомобиль, что напрямую влияет на процедуру регистрации.

Автокредит предусматривает, что транспортное средство сразу регистрируется на покупателя. Услуга предоставляется на общих основаниях, при этом сведения о залоге вносятся в соответствующий государственный реестр.

В то же время в случае финансового лизинга автомобиль сначала регистрируют на лизингодателя. Пользователь получает транспортное средство в пользование, а право собственности переходит только после полного выполнения финансовых обязательств. После этого авто подлежит перерегистрации на пользователя.

Ключевое отличие между этими механизмами заключается именно в праве собственности, что определяет порядок регистрационных действий.

Водителям советуют при выборе способа приобретения автомобиля учитывать не только финансовые условия, но и юридические аспекты, связанные с оформлением транспортного средства.

