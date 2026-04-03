З 15 квітня в Дії нові тарифи: комісія за податки менша, а за облігації вводять плату

У Дії зміни: комісії на податки стали меншими, а за військові облігації введуть плату.

З 15 квітня у застосунку Дія оновлюються умови оплати послуг. Зміни стосуються комісій за податки, держпослуги та операції з військовими облігаціями.

Зміни Дія запроваджує разом із банком-партнером Укргазбанк.

Зокрема, комісії за податки та держпослуги зменшать і зроблять єдиними. Водночас для військових облігацій вперше введуть невелику комісію.

Що зміниться:

Військові облігації

Комісія становитиме 0,2% (раніше — 0%)

Інші платежі

(штрафи, судовий збір, витяги, довідки, сервіси МВС тощо)

Комісія зменшиться з 1,4% до 1,3% (мінімум — 1 грн)

Податки

(єдиний податок, ЄСВ, військовий збір)

Також зменшаться з 1,4% до 1,3% (мінімум — 1 грн)

У Дії пояснюють, що нова комісія на військові облігації покликана покрити витрати на обробку транзакцій.

Оновлені умови почнуть діяти з 15 квітня.

