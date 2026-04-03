  1. В Украине

С 15 апреля в Дии новые тарифы: комиссия за налоги меньше, а за облигации вводят плату

10:50, 3 апреля 2026
В Дии изменения: комиссии на налоги стали меньше, а за военные облигации введут плату.
С 15 апреля в Дии новые тарифы: комиссия за налоги меньше, а за облигации вводят плату
С 15 апреля в приложении Дия обновляются условия оплаты услуг. Изменения касаются комиссий за налоги, госуслуги и операции с военными облигациями.

Изменения Дия вводит совместно с банком-партнером Укргазбанк.

В частности, комиссии за налоги и госуслуги уменьшат и сделают едиными. В то же время для военных облигаций впервые введут небольшую комиссию.

Что изменится:

Военные облигации

Комиссия составит 0,2% (ранее — 0%)

Другие платежи

(штрафы, судебный сбор, выписки, справки, сервисы МВД и т. д.)

Комиссия уменьшится с 1,4% до 1,3% (минимум — 1 грн)

Налоги

(единый налог, ЕСВ, военный сбор)

Также уменьшатся с 1,4% до 1,3% (минимум — 1 грн)

В Дии поясняют, что новая комиссия на военные облигации призвана покрыть расходы на обработку транзакций.

Обновленные условия начнут действовать с 15 апреля.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

