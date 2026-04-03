С 15 апреля в Дии новые тарифы: комиссия за налоги меньше, а за облигации вводят плату

В Дии изменения: комиссии на налоги стали меньше, а за военные облигации введут плату.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 15 апреля в приложении Дия обновляются условия оплаты услуг. Изменения касаются комиссий за налоги, госуслуги и операции с военными облигациями.

Изменения Дия вводит совместно с банком-партнером Укргазбанк.

В частности, комиссии за налоги и госуслуги уменьшат и сделают едиными. В то же время для военных облигаций впервые введут небольшую комиссию.

Что изменится:

Военные облигации

Комиссия составит 0,2% (ранее — 0%)

Другие платежи

(штрафы, судебный сбор, выписки, справки, сервисы МВД и т. д.)

Комиссия уменьшится с 1,4% до 1,3% (минимум — 1 грн)

Налоги

(единый налог, ЕСВ, военный сбор)

Также уменьшатся с 1,4% до 1,3% (минимум — 1 грн)

В Дии поясняют, что новая комиссия на военные облигации призвана покрыть расходы на обработку транзакций.

Обновленные условия начнут действовать с 15 апреля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.