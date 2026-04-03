С 15 апреля в Дии новые тарифы: комиссия за налоги меньше, а за облигации вводят плату
С 15 апреля в приложении Дия обновляются условия оплаты услуг. Изменения касаются комиссий за налоги, госуслуги и операции с военными облигациями.
Изменения Дия вводит совместно с банком-партнером Укргазбанк.
В частности, комиссии за налоги и госуслуги уменьшат и сделают едиными. В то же время для военных облигаций впервые введут небольшую комиссию.
Что изменится:
Военные облигации
Комиссия составит 0,2% (ранее — 0%)
Другие платежи
(штрафы, судебный сбор, выписки, справки, сервисы МВД и т. д.)
Комиссия уменьшится с 1,4% до 1,3% (минимум — 1 грн)
Налоги
(единый налог, ЕСВ, военный сбор)
Также уменьшатся с 1,4% до 1,3% (минимум — 1 грн)
В Дии поясняют, что новая комиссия на военные облигации призвана покрыть расходы на обработку транзакций.
Обновленные условия начнут действовать с 15 апреля.
