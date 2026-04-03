Кіт Келлог розкритикував НАТО та запропонував новий альянс за участю України

09:36, 3 квітня 2026
Колишній спецпосланець Дональда Трампа Кіт Келлог розкритикував НАТО та запропонував новий альянс, що включає Україну.
Кіт Келлог розкритикував НАТО та запропонував новий альянс за участю України
Фото: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine
Колишній спеціальний посланець Дональда Трампа, відставний генерал-лейтенант Кіт Келлог під час критики Північноатлантичного альянсу допустив створення нової системи безпеки, до якої могла б увійти й Україна.

Під час ефіру програми «Hannity» він розкритикував союзників по НАТО на тлі конфлікту з Іраном.

«Можливо, нам потрібно нове НАТО — нова оборонна структура», — заявив Келлог.

Він також нагадав про статтю 13 Північноатлантичного договору, яка дозволяє країнам вийти з альянсу через рік після офіційного повідомлення.

Як альтернативу генерал запропонував створення нового військового блоку за участю США, Японії, Австралії та окремих європейських країн, які, за його словами, готові до активної участі у безпекових питаннях. Серед потенційних партнерів він назвав також Україну.

Нагадаємо, що різка позиція Дональда Трампа щодо союзників по НАТО призвела до несподіваного ефекту — європейські країни почали активніше координувати свої дії та шукати альтернативи Альянсу на випадок можливого виходу США.

За інформацією західних медіа, лідери європейських держав і представники оборонних відомств у приватних розмовах дедалі частіше обговорюють сценарії, за яких Сполучені Штати можуть залишити НАТО. Альянс є ключовим елементом європейської безпеки з 1949 року.

Як пише POLITICO, останніми днями адміністрація Трампа занурила військовий альянс у, можливо, найглибшу кризу за його 77-річну історію. Президент і його команда пообіцяли переглянути членство США в НАТО після закінчення конфлікту з Іраном — у відповідь на те, що європейські союзники не приєдналися до США. Сам Трамп із задоволенням підливав масла у вогонь, назвавши НАТО «паперовим тигром» в інтерв’ю The Telegraph. За даними видання, Вашингтон залишився незадоволений тим, що низка країн, зокрема Велика Британія, Франція та Іспанія, не надали свої бази або повітряний простір для проведення операцій.

