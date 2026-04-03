Кит Келлог раскритиковал НАТО и предложил новый альянс с участием Украины

09:36, 3 апреля 2026
Бывший спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог раскритиковал НАТО и предложил новый альянс, включающий Украину.
Фото: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine
Бывший специальный посланник Дональда Трампа, отставной генерал-лейтенант Кит Келлог во время критики Североатлантического альянса допустил создание новой системы безопасности, в которую могла бы войти и Украина.

Во время эфира программы «Hannity» он раскритиковал союзников по НАТО на фоне конфликта с Ираном.

«Возможно, нам нужно новое НАТО — новая оборонная структура», — заявил Келлог.

Он также напомнил о статье 13 Североатлантического договора, которая позволяет странам выйти из альянса через год после официального уведомления.

В качестве альтернативы генерал предложил создать новый военный блок с участием США, Японии, Австралии и отдельных европейских стран, которые, по его словам, готовы к активному участию в вопросах безопасности. Среди потенциальных партнеров он также назвал Украину.

Напомним, что жесткая позиция Дональда Трампа относительно союзников по НАТО привела к неожиданному эффекту — европейские страны начали активнее координировать свои действия и искать альтернативы Альянсу на случай возможного выхода США.

По информации западных медиа, лидеры европейских государств и представители оборонных ведомств в частных разговорах все чаще обсуждают сценарии, при которых Соединенные Штаты могут покинуть НАТО. Альянс является ключевым элементом европейской безопасности с 1949 года.

Как пишет POLITICO, в последние дни администрация Трампа погрузила военный альянс, возможно, в самый глубокий кризис за его 77-летнюю историю. Президент и его команда пообещали пересмотреть членство США в НАТО после завершения конфликта с Ираном — в ответ на то, что европейские союзники не присоединились к США. Сам Трамп с удовольствием подливал масла в огонь, назвав НАТО «бумажным тигром» в интервью The Telegraph. По данным издания, Вашингтон остался недоволен тем, что ряд стран, в частности Великобритания, Франция и Испания, не предоставили свои базы или воздушное пространство для проведения операций.

