103 млн гривень збитків і 19 тисяч дерев – на Львівщині викрили масштабну лісову аферу

Прокуратура виявила схему знищення майже 19 тисяч дерев, організовану директором дочірнього лісового господарства та депутатом місцевої ради.

Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора повідомила про викриття чергової схеми незаконної вирубки лісу у Стрийському районі Львівщини. За даними слідства, організатором був директор Славського дочірнього лісового господарства «Галсільліс», який одночасно є чинним депутатом місцевої селищної ради. Про викриття схеми повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За період 2019-2023 років посадовець видавав офіційні дозволи на так звану рубку «рідколісся», яка не передбачена українським законодавством. Таким чином він намагався легалізувати незаконне знищення дерев.

У результаті діяльності посадовця було зруйновано майже 19 тисяч дерев, а завдані довкіллю збитки оцінюються понад 103 млн грн. Для проведення робіт він залучав приватні підприємства, які не знали про протиправні наміри та вважали дії законними.

Директору лісового господарства повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 246 КК України – незаконна порубка лісу, вчинена за попередньою змовою групою осіб із тяжкими наслідками. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про цілодобовий домашній арешт та арешт майна підозрюваного.

«Жодні посади чи статуси не дають права знищувати українські ліси заради власної вигоди. За кожне зрубане дерево доведеться відповідати за законом», – наголосив Генпрокурор.

