103 млн гривен убытков и 19 тысяч деревьев — во Львовской области раскрыли масштабную лесную аферу

Прокуратура выявила схему уничтожения почти 19 тысяч деревьев, организованную директором дочернего лесного хозяйства и депутатом местного совета.

Специализированная экологическая прокуратура Офиса Генерального прокурора сообщила о раскрытии очередной схемы незаконной вырубки леса в Стрыйском районе Львовской области. По данным следствия, организатором был директор Славского дочернего лесного хозяйства «Галсиллис», который одновременно является действующим депутатом местного поселкового совета. О раскрытии схемы сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

В период 2019-2023 годов чиновник выдавал официальные разрешения на так называемую рубку «редколесья», которая не предусмотрена украинским законодательством. Таким образом он пытался легализовать незаконное уничтожение деревьев.

В результате деятельности чиновника было уничтожено почти 19 тысяч деревьев, а нанесенный окружающей среде ущерб оценивается в более чем 103 млн грн. Для проведения работ он привлекал частные предприятия, которые не знали о противоправных намерениях и считали действия законными.

Директору лесного хозяйства сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 246 УК Украины – незаконная вырубка леса, совершенная по предварительному сговору группой лиц с тяжкими последствиями. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о круглосуточном домашнем аресте и аресте имущества подозреваемого.

«Никакие должности или статусы не дают права уничтожать украинские леса ради собственной выгоды. За каждое срубленное дерево придется отвечать по закону», — подчеркнул генеральный прокурор.

