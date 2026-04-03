  В Украине

103 млн гривен убытков и 19 тысяч деревьев — во Львовской области раскрыли масштабную лесную аферу

12:02, 3 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Прокуратура выявила схему уничтожения почти 19 тысяч деревьев, организованную директором дочернего лесного хозяйства и депутатом местного совета.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Специализированная экологическая прокуратура Офиса Генерального прокурора сообщила о раскрытии очередной схемы незаконной вырубки леса в Стрыйском районе Львовской области. По данным следствия, организатором был директор Славского дочернего лесного хозяйства «Галсиллис», который одновременно является действующим депутатом местного поселкового совета. О раскрытии схемы сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В период 2019-2023 годов чиновник выдавал официальные разрешения на так называемую рубку «редколесья», которая не предусмотрена украинским законодательством. Таким образом он пытался легализовать незаконное уничтожение деревьев.

В результате деятельности чиновника было уничтожено почти 19 тысяч деревьев, а нанесенный окружающей среде ущерб оценивается в более чем 103 млн грн. Для проведения работ он привлекал частные предприятия, которые не знали о противоправных намерениях и считали действия законными.

Директору лесного хозяйства сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 246 УК Украины – незаконная вырубка леса, совершенная по предварительному сговору группой лиц с тяжкими последствиями. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о круглосуточном домашнем аресте и аресте имущества подозреваемого.

«Никакие должности или статусы не дают права уничтожать украинские леса ради собственной выгоды. За каждое срубленное дерево придется отвечать по закону», — подчеркнул генеральный прокурор.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура офис генерального прокурора лес Руслан Кравченко

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]