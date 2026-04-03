В Україні з’явиться податковий супровід для ветеранського підприємництва — Леся Карнаух

Податкова готується запустити новий сервіс — податковий супровід ветеранського підприємництва

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба невдовзі планує запустити новий сервіс — податковий супровід ветеранського підприємництва. Про цю ініціативу повідомила виконувачка обов’язків голови ДПС Леся Карнаух.

«Разом із Міністерством у справах ветеранів, Службою зайнятості, ветеранськими хабами та нашими фахівцями працюємо над створенням системи, щоб максимально допомогти ветеранам із податковими питаннями на всіх етапах створення ними бізнесу. Ті, хто став на захист країни і підтримав кожного з нас, не залишаться без нашої підтримки», – розповіла Карнаух.

За її словами, невдовзі на базі Офісів податкових консультантів запрацює новий сервіс. Уже зараз такі офіси функціонують у 20 регіонах.

Вони надають широкий перелік послуг: допомагають обрати оптимальну систему оподаткування, супроводжують клієнтів на всіх етапах — від реєстрації до подання звітності, а також консультують щодо уникнення помилок у податкових питаннях.

«Модераторами сервісу будуть не лише податківці, які вже працюють. Ми залучаємо демобілізованих ветеранів до роботи в податковій. Для нас важливо, щоб люди, які повертаються з фронту, бачили, в тому числі в податковій, своїх побратимів та посестер, тих, хто знає, що таке війна. Ми змінюємо ДПС. Робимо наші сервіси такими, які допомагають платникам», – додала Леся Карнаух.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.