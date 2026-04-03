  В Україні

В Україні з’явиться податковий супровід для ветеранського підприємництва — Леся Карнаух

16:48, 3 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба невдовзі планує запустити новий сервіс — податковий супровід ветеранського підприємництва. Про цю ініціативу повідомила виконувачка обов’язків голови ДПС Леся Карнаух.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Разом із Міністерством у справах ветеранів, Службою зайнятості, ветеранськими хабами та нашими фахівцями працюємо над створенням системи, щоб максимально допомогти ветеранам із податковими питаннями на всіх етапах створення ними бізнесу. Ті, хто став на захист країни і підтримав кожного з нас, не залишаться без нашої підтримки», – розповіла Карнаух. 

За її словами, невдовзі на базі Офісів податкових консультантів запрацює новий сервіс. Уже зараз такі офіси функціонують у 20 регіонах.

Вони надають широкий перелік послуг: допомагають обрати оптимальну систему оподаткування, супроводжують клієнтів на всіх етапах — від реєстрації до подання звітності, а також консультують щодо уникнення помилок у податкових питаннях.

«Модераторами сервісу будуть не лише податківці, які вже працюють. Ми залучаємо демобілізованих ветеранів до роботи в податковій. Для нас важливо, щоб люди, які повертаються з фронту, бачили, в тому числі в податковій, своїх побратимів та посестер, тих, хто знає, що таке війна. Ми змінюємо ДПС. Робимо наші сервіси такими, які допомагають платникам», – додала Леся Карнаух. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]