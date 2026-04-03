  1. В Украине

В Украине появится налоговое сопровождение для ветеранского предпринимательства — Леся Карнаух

16:48, 3 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Налоговая готовится запустить новый сервис - налоговое сопровождение ветеранского предпринимательства.
В Украине появится налоговое сопровождение для ветеранского предпринимательства — Леся Карнаух
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба скоро планирует запустить новый сервис — налоговое сопровождение ветеранского предпринимательства. Об этой инициативе сообщила исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Вместе с Министерством по делам ветеранов, Службой занятости, ветеранскими хабами и нашими специалистами работаем над созданием системы, чтобы максимально помочь ветеранам с налоговыми вопросами на всех этапах создания бизнеса. Те, кто встал на защиту страны и поддержал каждого из нас, не останутся без нашей поддержки», – рассказала Карнаух.

По ее словам, скоро на базе Офисов налоговых консультантов заработает новый сервис. Уже сейчас такие офисы работают в 20 регионах.

Они предоставляют широкий перечень услуг: помогают выбрать оптимальную систему налогообложения, сопровождают клиентов на всех этапах — от регистрации до представления отчетности, а также консультируют по избежанию ошибок в налоговых вопросах.

«Модераторами сервиса будут не только уже работающие налоговики. Мы привлекаем демобилизованных ветеранов для работы в налоговой. Для нас важно, чтобы возвращающиеся с фронта люди видели, в том числе в налоговой, своих собратьев и посестер, тех, кто знает, что такое война. Мы меняем ДПС. Делаем наши сервисы помогающими плательщикам», – добавила Леся Карнаух.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]