В Украине появится налоговое сопровождение для ветеранского предпринимательства — Леся Карнаух

Налоговая готовится запустить новый сервис - налоговое сопровождение ветеранского предпринимательства.

Государственная налоговая служба скоро планирует запустить новый сервис — налоговое сопровождение ветеранского предпринимательства. Об этой инициативе сообщила исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух.

«Вместе с Министерством по делам ветеранов, Службой занятости, ветеранскими хабами и нашими специалистами работаем над созданием системы, чтобы максимально помочь ветеранам с налоговыми вопросами на всех этапах создания бизнеса. Те, кто встал на защиту страны и поддержал каждого из нас, не останутся без нашей поддержки», – рассказала Карнаух.

По ее словам, скоро на базе Офисов налоговых консультантов заработает новый сервис. Уже сейчас такие офисы работают в 20 регионах.

Они предоставляют широкий перечень услуг: помогают выбрать оптимальную систему налогообложения, сопровождают клиентов на всех этапах — от регистрации до представления отчетности, а также консультируют по избежанию ошибок в налоговых вопросах.

«Модераторами сервиса будут не только уже работающие налоговики. Мы привлекаем демобилизованных ветеранов для работы в налоговой. Для нас важно, чтобы возвращающиеся с фронта люди видели, в том числе в налоговой, своих собратьев и посестер, тех, кто знает, что такое война. Мы меняем ДПС. Делаем наши сервисы помогающими плательщикам», – добавила Леся Карнаух.

