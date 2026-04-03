Програму СвітлоДІМ розширили на Харківщину – багатоповерхівки отримають кошти на генератори та сонячні панелі

Мешканці багатоквартирних будинків регіону зможуть отримати державну підтримку для автономного електроживлення будинків під час тривалих відключень.

Уряд ухвалив рішення розширити програму підтримки «СвітлоДІМ» на Харківську область, повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. Відтепер жителі багатоквартирних будинків регіону зможуть отримати державні кошти на встановлення обладнання для автономного електроживлення, що забезпечує роботу будинків під час тривалих відключень електрики.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що програма вже довела свою ефективність у Києві та Київській області: «За понад два місяці роботи фінансування отримали 1 136 багатоквартирних будинків на загальну суму понад 289 млн грн. Енергоефективні рішення допоможуть більшій кількості українців підготуватися до наступної зими та пройти її стабільніше».

Розмір державної підтримки

Сума допомоги залежить від поверховості будинку та кількості під’їздів:

100 тис. грн — будинки до 6 поверхів

200 тис. грн — 7–16 поверхів

300 тис. грн — будинки від 17 поверхів, з котельнями або з 3 і більше під’їздами при 4–16 поверхах.

Кошти можна використати на придбання: бензинових, дизельних або газових генераторів, інверторів, блоків керування високовольтними батареями, акумуляторів та сонячних панелей.

Хто може подавати заявку

Подати заявку можуть:

ОСББ

житлові та обслуговуючі кооперативи

управителі багатоквартирних будинків незалежно від форми власності

Заявки оформлюються онлайн через електронний кабінет на порталі Дія. Процедура повністю цифрова — без паперових документів, черг і додаткових звернень. Форма електронного звіту про придбане обладнання стане доступною у застосунку Дія протягом квітня.

Терміни та порядок виплат

Комісія при Мінрозвитку розглядає та схвалює заявки у короткі терміни, а кошти виплачуються протягом 48 годин після валідації. Для отримання допомоги заявники відкривають спеціальний поточний рахунок у гривні в одному з банків-партнерів програми: Ощадбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, UKRSIBBANK, Глобус Банк, VST Bank, Кредобанк.

Після отримання коштів обладнання має бути придбане протягом 45 календарних днів, але не пізніше 20 грудня 2026 року, а звіт про його використання подається через Дію протягом 30 робочих днів.

