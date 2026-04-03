Программа «СветДом» расширена на Харьковскую область — многоэтажные дома получат средства на генераторы и солнечные панели

Правительство приняло решение расширить программу поддержки «СветДом» на Харьковскую область, сообщило Министерство развития общин и территорий Украины. Отныне жители многоквартирных домов региона смогут получить государственные средства на установку оборудования для автономного электроснабжения, обеспечивающего работу домов во время длительных отключений электричества.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что программа уже доказала свою эффективность в Киеве и Киевской области: «За более чем два месяца работы финансирование получили 1 136 многоквартирных домов на общую сумму свыше 289 млн грн. Энергоэффективные решения помогут большему количеству украинцев подготовиться к следующей зиме и пережить ее более стабильно».

Размер государственной поддержки

Сумма помощи зависит от этажности дома и количества подъездов:

100 тыс. грн — дома до 6 этажей

200 тыс. грн — 7–16 этажей

300 тыс. грн — дома от 17 этажей, с котельными или с 3 и более подъездами при 4–16 этажах.

Средства можно использовать на приобретение: бензиновых, дизельных или газовых генераторов, инверторов, блоков управления высоковольтными батареями, аккумуляторов и солнечных панелей.

Кто может подать заявку

Подать заявку могут:

ОСМД

жилищные и обслуживающие кооперативы

управляющие многоквартирных домов независимо от формы собственности

Заявки оформляются онлайн через электронный кабинет на портале «Дія». Процедура полностью цифровая — без бумажных документов, очередей и дополнительных обращений. Форма электронного отчета о приобретенном оборудовании станет доступна в приложении «Дія» в течение апреля.

Сроки и порядок выплат

Комиссия при Минразвития рассматривает и одобряет заявки в короткие сроки, а средства выплачиваются в течение 48 часов после валидации. Для получения помощи заявители открывают специальный текущий счет в гривне в одном из банков-партнеров программы: Ощадбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, UKRSIBBANK, Глобус Банк, VST Bank, Кредобанк.

После получения средств оборудование должно быть приобретено в течение 45 календарных дней, но не позднее 20 декабря 2026 года, а отчет о его использовании подается через «Дію» в течение 30 рабочих дней.

