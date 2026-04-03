  1. В Украине

Программа «СветДом» расширена на Харьковскую область — многоэтажные дома получат средства на генераторы и солнечные панели

11:08, 3 апреля 2026
Жители многоквартирных домов региона смогут получить государственную поддержку для обеспечения автономного электроснабжения домов во время длительных отключений.
Правительство приняло решение расширить программу поддержки «СветДом» на Харьковскую область, сообщило Министерство развития общин и территорий Украины. Отныне жители многоквартирных домов региона смогут получить государственные средства на установку оборудования для автономного электроснабжения, обеспечивающего работу домов во время длительных отключений электричества.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что программа уже доказала свою эффективность в Киеве и Киевской области: «За более чем два месяца работы финансирование получили 1 136 многоквартирных домов на общую сумму свыше 289 млн грн. Энергоэффективные решения помогут большему количеству украинцев подготовиться к следующей зиме и пережить ее более стабильно».

Размер государственной поддержки

Сумма помощи зависит от этажности дома и количества подъездов:

  • 100 тыс. грн — дома до 6 этажей
  • 200 тыс. грн — 7–16 этажей
  • 300 тыс. грн — дома от 17 этажей, с котельными или с 3 и более подъездами при 4–16 этажах.

Средства можно использовать на приобретение: бензиновых, дизельных или газовых генераторов, инверторов, блоков управления высоковольтными батареями, аккумуляторов и солнечных панелей.

Кто может подать заявку

Подать заявку могут:

  • ОСМД
  • жилищные и обслуживающие кооперативы
  • управляющие многоквартирных домов независимо от формы собственности

Заявки оформляются онлайн через электронный кабинет на портале «Дія». Процедура полностью цифровая — без бумажных документов, очередей и дополнительных обращений. Форма электронного отчета о приобретенном оборудовании станет доступна в приложении «Дія» в течение апреля.

Сроки и порядок выплат

Комиссия при Минразвития рассматривает и одобряет заявки в короткие сроки, а средства выплачиваются в течение 48 часов после валидации. Для получения помощи заявители открывают специальный текущий счет в гривне в одном из банков-партнеров программы: Ощадбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, UKRSIBBANK, Глобус Банк, VST Bank, Кредобанк.

После получения средств оборудование должно быть приобретено в течение 45 календарных дней, но не позднее 20 декабря 2026 года, а отчет о его использовании подается через «Дію» в течение 30 рабочих дней.

Кабинет Министров Украины Харьков энергетика Министерство развития общин и территорий

