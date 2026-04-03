  1. В Україні

На Дніпропетровщині викрили шахраїв, які привласнили 1 млн гривень у громадян через перевипуск SIM-карти

18:36, 3 квітня 2026
Зловмисники використовували схему «SIM-swap», завдаючи громадянам збитків майже на мільйон гривень.
Фото: npu.gov.ua
Поліцейські викрили організовану злочинну групу на Дніпропетровщині, члени якої під виглядом працівників мобільних операторів перевипускали SIM-карти, прив’язані до банківських рахунків потерпілих, та привласнювали кошти. Серед постраждалих – мешканці Києва, Полтави, Черкас, Чернігова та Волині. Про це повідомили в Нацполіції.

За даними правоохоронців, зловмисники отримували контроль над телефонними номерами жертв, входили до мобільного банкінгу, змінювали облікові дані та переводили гроші на підконтрольні рахунки з подальшим зняттям через банкомати та платіжні термінали. У деяких випадках вони також намагалися здійснювати додаткові незаконні операції.

Загальна сума встановлених збитків становить близько 1 мільйона гривень.

Встановлено, що група діяла за заздалегідь розробленим планом, мала ієрархічну структуру та розподіл обов’язків: організатор координував дії та розподіляв кошти, інші учасники займалися пошуком жертв, перевипуском SIM-карт і конвертацією коштів у готівку.

Поліцейські провели обшуки у помешканнях і транспортних засобах фігурантів. Вилучено мобільні телефони, SIM-карти, банківські картки, носії інформації та інші докази протиправної діяльності.

Трьом учасникам повідомлено про підозру за шахрайство у великих розмірах, вчинене організованою групою (ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України). Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Національна поліція поліція шахрай гроші Дніпро

