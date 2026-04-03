В Днепропетровской области разоблачили мошенников, похитивших у граждан 1 млн гривен посредством перевыпуска SIM-карт

18:36, 3 апреля 2026
Злоумышленники использовали схему «SIM-swap», нанеся гражданам ущерб почти на миллион гривен.
Полицейские разоблачили организованную преступную группу в Днепропетровской области, члены которой под видом сотрудников мобильных операторов перевыпускали SIM-карты, привязанные к банковским счетам потерпевших, и присваивали средства. Среди пострадавших – жители Киева, Полтавы, Черкасс, Чернигова и Волыни. Об этом сообщили в Нацполиции.

По данным правоохранителей, злоумышленники получали контроль над телефонными номерами жертв, входили в мобильный банкинг, изменяли учетные данные и переводили деньги на подконтрольные счета с последующим снятием через банкоматы и платежные терминалы. В некоторых случаях они также пытались осуществлять дополнительные незаконные операции.

Общая сумма установленного ущерба составляет около 1 миллиона гривен.

Установлено, что группа действовала по заранее разработанному плану, имела иерархическую структуру и распределение обязанностей: организатор координировал действия и распределял средства, остальные участники занимались поиском жертв, перевыпуском SIM-карт и конвертацией средств в наличные.

Полицейские провели обыски в жилищах и транспортных средствах фигурантов. Изъяты мобильные телефоны, SIM-карты, банковские карты, носители информации и другие доказательства противоправной деятельности.

Трем участникам предъявлено подозрение в мошенничестве в крупных размерах, совершенном организованной группой (ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 УК Украины). Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей.

