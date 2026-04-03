Понад 1 ГВт нової генерації та 330 МВт ВДЕ: Шмигаль анонсував реформу енергосистеми

Нові правила конкурсів передбачають регіональні лоти, ринкові умови участі та підтримку інвесторів у вітровій, сонячній та інших відновлюваних електростанціях.

Уряд прийняв два рішення, спрямовані на модернізацію енергосистеми України, повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Перше стосується оновлення правил конкурсу на будівництво нової генерації. В умовах нового механізму передбачено більшу ринкову логіку, простіші умови участі, регіональні лоти та прив’язку нових потужностей до реальних потреб системи у пікові години. Пілотний конкурс вже підтвердив інтерес інвесторів, тож наступним кроком стане оголошення змагання на будівництво понад 1 ГВт нової генерації, що підвищить резерви та маневреність енергосистеми

Друге рішення стосується аукціонів підтримки відновлюваної енергетики на 2026 рік. Загальна квота складе 330 МВт: 250 МВт для вітрової енергетики, 33 МВт для сонячної та 47 МВт для інших видів ВДЕ. Нові правила передбачають конкурентні аукціони, ринкову премію та прозорі умови для інвесторів, що наближає підтримку ВДЕ до європейських стандартів.

Міністр енергетики зауважив, що за моделлю «енергетичних сот» обидва рішення працюють комплексно: нова генерація підвищує стійкість системи там, де вона найбільше потрібна, а розвиток ВДЕ забезпечує передбачуваний ринковий шлях для інвестицій. Україна продовжує інтеграцію з європейським енергоринком та готується до наступної зими, посилюючи захист енергосистеми від можливих атак.

