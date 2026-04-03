  1. В Україні

Понад 1 ГВт нової генерації та 330 МВт ВДЕ: Шмигаль анонсував реформу енергосистеми

15:36, 3 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нові правила конкурсів передбачають регіональні лоти, ринкові умови участі та підтримку інвесторів у вітровій, сонячній та інших відновлюваних електростанціях.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд прийняв два рішення, спрямовані на модернізацію енергосистеми України, повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Перше стосується оновлення правил конкурсу на будівництво нової генерації. В умовах нового механізму передбачено більшу ринкову логіку, простіші умови участі, регіональні лоти та прив’язку нових потужностей до реальних потреб системи у пікові години. Пілотний конкурс вже підтвердив інтерес інвесторів, тож наступним кроком стане оголошення змагання на будівництво понад 1 ГВт нової генерації, що підвищить резерви та маневреність енергосистеми

Друге рішення стосується аукціонів підтримки відновлюваної енергетики на 2026 рік. Загальна квота складе 330 МВт: 250 МВт для вітрової енергетики, 33 МВт для сонячної та 47 МВт для інших видів ВДЕ. Нові правила передбачають конкурентні аукціони, ринкову премію та прозорі умови для інвесторів, що наближає підтримку ВДЕ до європейських стандартів.

Міністр енергетики зауважив, що за моделлю «енергетичних сот» обидва рішення працюють комплексно: нова генерація підвищує стійкість системи там, де вона найбільше потрібна, а розвиток ВДЕ забезпечує передбачуваний ринковий шлях для інвестицій. Україна продовжує інтеграцію з європейським енергоринком та готується до наступної зими, посилюючи захист енергосистеми від можливих атак.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

енергетика Денис Шмигаль

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]