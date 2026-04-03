Более 1 ГВт новой генерации и 330 МВт ВИЭ: Шмыгаль анонсировал реформу энергосистемы

15:36, 3 апреля 2026
Новые правила проведения конкурсов предусматривают региональные лоты, рыночные условия участия и поддержку инвесторов в ветровых, солнечных и других возобновляемых электростанциях.
Правительство приняло два решения, направленных на модернизацию энергосистемы Украины, сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Первое касается обновления правил конкурса на строительство новой генерации. В условиях нового механизма предусмотрена большая рыночная логика, более простые условия участия, региональные лоты и привязка новых мощностей к реальным потребностям системы в пиковые часы. Пилотный конкурс уже подтвердил интерес инвесторов, поэтому следующим шагом станет объявление конкурса на строительство более 1 ГВт новой генерации, что повысит резервы и маневренность энергосистемы

Второе решение касается аукционов поддержки возобновляемой энергетики на 2026 год. Общая квота составит 330 МВт: 250 МВт для ветровой энергетики, 33 МВт для солнечной и 47 МВт для других видов ВИЭ. Новые правила предусматривают конкурентные аукционы, рыночную премию и прозрачные условия для инвесторов, что приближает поддержку ВИЭ к европейским стандартам.

Министр энергетики отметил, что в рамках модели «энергетических сот» оба решения действуют комплексно: новая генерация повышает устойчивость системы там, где она наиболее необходима, а развитие ВИЭ обеспечивает предсказуемый рыночный канал для инвестиций. Украина продолжает интеграцию с европейским энергорынком и готовится к следующей зиме, усиливая защиту энергосистемы от возможных атак.

