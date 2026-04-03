Втрата трудової книжки: які документи підтверджують страховий стаж для пенсії

Питання підтвердження страхового стажу залишається одним із найважливіших для українців, які готуються до виходу на пенсію. Найбільше труднощів виникає у тих, хто працював за часів паперових трудових книжок або втратив документи через ліквідацію підприємств чи війну.

Втім, навіть за відсутності трудової книжки стаж можна підтвердити — існує щонайменше сім типів документів, серед яких довідки, накази, договори та архівні матеріали. У випадку втрати документів або закриття підприємства слід звертатися до архівних установ чи спеціальних комісій при Пенсійному фонді. Завчасна перевірка стажу дозволяє уникнути проблем із призначенням пенсії та вчасно зібрати необхідні підтвердження.

Якщо трудова книжка втрачена або містить помилки, підтвердити стаж допоможуть альтернативні документи.

До основних документів, які можуть підтвердити стаж, належать: довідки з місця роботи, виписки з наказів про прийняття чи звільнення, особові рахунки працівників, відомості про нарахування зарплати, трудові договори, архівні довідки, а також характеристики та інші кадрові документи.

Якщо підприємство вже ліквідоване, варто шукати документи у державних або галузевих архівах. У разі відсутності доступу до них — наприклад, через війну чи окупацію — можна звернутися до спеціальних комісій при Пенсійному фонді. Вони аналізують наявні документи та дані з реєстрів і ухвалюють рішення щодо підтвердження стажу.

Окремо регулюється підтвердження пільгового стажу для працівників шкідливих і важких професій (Списки №1 і №2). У таких випадках враховуються виключно документальні докази, без свідчень. Якщо підприємство ліквідоване, рішення також приймають спеціальні комісії на основі архівних даних.

Фахівці радять не відкладати перевірку страхового стажу до моменту оформлення пенсії. Це допоможе виявити відсутні періоди роботи, своєчасно зібрати документи та уникнути затримок із виплатами.

