Утрата трудовой книжки: какие документы подтверждают страховой стаж для пенсии

В случае ликвидации предприятия или потери документов следует обращаться в архивы или специальные комиссии при ПФУ.

Вопрос подтверждения страхового стажа остаётся одним из самых важных для украинцев, которые готовятся к выходу на пенсию. Наибольшие трудности возникают у тех, кто работал во времена бумажных трудовых книжек или утратил документы из-за ликвидации предприятий либо войны.

Тем не менее, даже при отсутствии трудовой книжки стаж можно подтвердить — существует как минимум семь типов документов, среди которых справки, приказы, договоры и архивные материалы. В случае утраты документов или закрытия предприятия следует обращаться в архивные учреждения или специальные комиссии при Пенсионном фонде. Заблаговременная проверка стажа позволяет избежать проблем с назначением пенсии и вовремя собрать необходимые подтверждения.

Если трудовая книжка утрачена или содержит ошибки, подтвердить стаж помогут альтернативные документы.

К основным документам, которые могут подтвердить стаж, относятся: справки с места работы, выписки из приказов о приёме или увольнении, лицевые счета работников, ведомости о начислении зарплаты, трудовые договоры, архивные справки, а также характеристики и другие кадровые документы.

Если предприятие уже ликвидировано, стоит искать документы в государственных или отраслевых архивах. При отсутствии доступа к ним — например, из-за войны или оккупации — можно обратиться в специальные комиссии при Пенсионном фонде. Они анализируют имеющиеся документы и данные из реестров и принимают решение о подтверждении стажа.

Отдельно регулируется подтверждение льготного стажа для работников вредных и тяжёлых профессий (Списки №1 и №2). В таких случаях учитываются исключительно документальные доказательства, без свидетельских показаний. Если предприятие ликвидировано, решения также принимаются специальными комиссиями на основании архивных данных.

Специалисты советуют не откладывать проверку страхового стажа до момента оформления пенсии. Это поможет выявить отсутствующие периоды работы, своевременно собрать документы и избежать задержек с выплатами.

