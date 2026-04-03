КСУ продовжив розгляд справ щодо відшкодування витрат за навчання поліцейських та конституційності норм про пенсійні виплати у 2025 році

Конституційний Суд України на закритій частині пленарного засідання продовжив розгляд справ і вирішував процесуальні питання у низці конституційних проваджень за поданнями Верховного Суду.

Конституційний Суд повідомляє, що Велика палата на закритій частині пленарного засідання продовжила розгляд справи за конституційним поданням Верховного Суду щодо конституційності окремого положення абзацу другого пункту 3 Порядку відшкодування особами витрат, пов’язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 261.

Розгляд цієї справи Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

Велика палата на одному з наступних засідань продовжить розгляд питання щодо визначення форми конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо конституційності окремих приписів статті 46 Закону України „Про Державний бюджет України на 2025 рік“, постанови Кабінету Міністрів України „Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану“ від 3 січня 2025 року № 1.

Велика палата визначила письмову форму розгляду справ за:

конституційним поданням Верховного Суду щодо конституційності частини другої статті 3 та підпунктів 1, 2 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України „Про судовий збір“;

конституційним поданням Верховного Суду щодо конституційності пункту 1 частини другої статті 284, частини третьої статті 285, частини четвертої статті 286, частини третьої статті 288 Кримінального процесуального кодексу України.

Велика палата подовжила до 30 квітня ц.р. строк постановлення Першою колегією суддів Першого сенату Суду ухвали про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадженя у справі за конституційною скаргою Гуменюка Віталія Васильовича.

Друга колегія суддів Другого сенату відмовила (остаточно) у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Клименка Олексія Вікторовича щодо конституційності абзацу сьомого статті 7 Закону України „Про Державний бюджет України на 2025 рік“ у редакції до внесення змін Законом України «Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2025 рік“»;

Водночас, колегія суддів відкрила конституційне провадження у справі за конституційною скаргою Дашевської Наталії Володимирівни щодо конституційності частини п’ятої статті 13, частин першої, другої статті 14 Закону України „Про житлово-комунальні послуги“ від 09 листопада 2017 року № 2189-VIII, частини п’ятої статті 12, пункту другого частини третьої статті 287 Господарського процесуального кодексу України. Питання, пов’язані з конституційним провадженням у цій справі, розглядатимуться на засіданні Другого сенату Суду.

