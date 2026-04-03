КСУ продолжил рассмотрение дел о возмещении расходов на обучение полицейских и конституционности норм о пенсионных выплатах в 2025 году

Конституционный Суд Украины на закрытой части пленарного заседания продолжил рассмотрение дел и решал процессуальные вопросы в ряде конституционных производств по представлениям Верховного Суда.

Конституционный Суд Украины сообщает, что Большая палата на закрытой части пленарного заседания продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению Верховного Суда относительно конституционности отдельного положения абзаца второго пункта 3 Порядка возмещения лицами расходов, связанных с их содержанием в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских, утверждённого постановлением Кабинета Министров Украины от 12 апреля 2017 года № 261.

Рассмотрение данного дела Суд продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.

Большая палата на одном из следующих заседаний продолжит рассмотрение вопроса об определении формы конституционного производства по делу по конституционному представлению Верховного Суда относительно конституционности отдельных положений статьи 46 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», постановления Кабинета Министров Украины «Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2025 году в период военного положения» от 3 января 2025 года № 1.

Большая палата определила письменную форму рассмотрения дел по:

конституционному представлению Верховного Суда относительно конституционности части второй статьи 3 и подпунктов 1, 2 пункта 3 части второй статьи 4 Закона Украины «О судебном сборе»;

конституционному представлению Верховного Суда относительно конституционности пункта 1 части второй статьи 284, части третьей статьи 285, части четвертой статьи 286, части третьей статьи 288 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Большая палата продлила до 30 апреля текущего года срок вынесения Первой коллегией судей Первого сената Суда определения об открытии либо об отказе в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Гуменюка Виталия Васильевича.

Вторая коллегия судей Второго сената отказала (окончательно) в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Клименко Алексея Викторовича относительно конституционности абзаца седьмого статьи 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» в редакции до внесения изменений Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2025 год“».

В то же время коллегия судей открыла конституционное производство по делу по конституционной жалобе Дашевской Наталии Владимировны относительно конституционности части пятой статьи 13, частей первой, второй статьи 14 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» от 09 ноября 2017 года № 2189-VIII, части пятой статьи 12, пункта второго части третьей статьи 287 Хозяйственного процессуального кодекса Украины. Вопросы, связанные с конституционным производством по этому делу, будут рассматриваться на заседании Второго сената Суда.

