  1. В Украине

КСУ продолжил рассмотрение дел о возмещении расходов на обучение полицейских и конституционности норм о пенсионных выплатах в 2025 году

13:14, 3 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Конституционный Суд Украины на закрытой части пленарного заседания продолжил рассмотрение дел и решал процессуальные вопросы в ряде конституционных производств по представлениям Верховного Суда.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конституционный Суд Украины сообщает, что Большая палата на закрытой части пленарного заседания продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению Верховного Суда относительно конституционности отдельного положения абзаца второго пункта 3 Порядка возмещения лицами расходов, связанных с их содержанием в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских, утверждённого постановлением Кабинета Министров Украины от 12 апреля 2017 года № 261.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Рассмотрение данного дела Суд продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.

Большая палата на одном из следующих заседаний продолжит рассмотрение вопроса об определении формы конституционного производства по делу по конституционному представлению Верховного Суда относительно конституционности отдельных положений статьи 46 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», постановления Кабинета Министров Украины «Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2025 году в период военного положения» от 3 января 2025 года № 1.

Большая палата определила письменную форму рассмотрения дел по:

конституционному представлению Верховного Суда относительно конституционности части второй статьи 3 и подпунктов 1, 2 пункта 3 части второй статьи 4 Закона Украины «О судебном сборе»;
конституционному представлению Верховного Суда относительно конституционности пункта 1 части второй статьи 284, части третьей статьи 285, части четвертой статьи 286, части третьей статьи 288 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Большая палата продлила до 30 апреля текущего года срок вынесения Первой коллегией судей Первого сената Суда определения об открытии либо об отказе в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Гуменюка Виталия Васильевича.

Вторая коллегия судей Второго сената отказала (окончательно) в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Клименко Алексея Викторовича относительно конституционности абзаца седьмого статьи 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» в редакции до внесения изменений Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2025 год“».

В то же время коллегия судей открыла конституционное производство по делу по конституционной жалобе Дашевской Наталии Владимировны относительно конституционности части пятой статьи 13, частей первой, второй статьи 14 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» от 09 ноября 2017 года № 2189-VIII, части пятой статьи 12, пункта второго части третьей статьи 287 Хозяйственного процессуального кодекса Украины. Вопросы, связанные с конституционным производством по этому делу, будут рассматриваться на заседании Второго сената Суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

КСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]