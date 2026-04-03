Повернення на роботу після військової служби: порядок та гарантії за законом

Після звільнення з військової служби працівники мають гарантоване законом право повернутися до роботи, однак для цього необхідно дотриматися визначеної процедури та врахувати ключові трудові гарантії.

Питання повернення працівників до роботи після звільнення з військової служби залишається актуальним як для роботодавців, так і для самих працівників. Законодавство України визначає чіткий порядок відновлення трудових відносин та гарантії, що забезпечують збереження прав таких осіб.

Головний державний інспектор управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області надав роз’яснення щодо правил повернення працівників до виконання трудових обов’язків після звільнення з військової служби.

Питання збереження трудових гарантій для ветеранів, а також процедура їхнього повернення на роботу визначаються положеннями Кодексу законів про працю України та Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» №2232-XII.

Нормативні підстави

Згідно зі статтею 119 КЗпП, за працівниками, призваними на військову службу, зберігаються їхнє робоче місце та посада. Днем завершення служби, відповідно до пункту 3 статті 24 Закону №2232, вважається дата виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

Порядок відновлення роботи

Після звільнення з військової служби особа має виконати низку обов’язкових дій:

Постановка на військовий облік. Протягом 5 днів після звільнення необхідно стати на облік за місцем проживання (п. 11 ст. 26 Закону №2232). На цей період за працівником зберігаються робоче місце, посада та середній заробіток (ч. 2 ст. 21 Закону №2232). Підтвердження документами. Для повернення до роботи працівник подає роботодавцю копію військового квитка з відповідною відміткою або витяг із наказу про виключення зі списків частини. Фіксація дати виходу. Рекомендується подати заяву про початок виконання трудових обов’язків у зв’язку з демобілізацією — це дозволяє чітко визначити момент нарахування заробітної плати.Оформлення роботодавцем. Факт виходу працівника оформлюється наказом або розпорядженням, у якому зазначаються дата початку роботи та підстави (подані документи).

Гарантії та важливі нюанси

Строкові договори. Якщо на період відсутності основного працівника було прийнято іншого співробітника за строковим договором, такий договір припиняється у зв’язку з поверненням основного працівника.

Реорганізація підприємства. У разі змін у структурі чи назві підприємства обов’язок працевлаштувати ветерана на аналогічну посаду переходить до правонаступника.

Навіть під час проходження процедури постановки на військовий облік у ТЦК та СП (у межах 5 днів після звільнення) роботодавець зобов’язаний звільнити працівника від роботи зі збереженням середнього заробітку.

