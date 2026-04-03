  1. В Україні

Повернення на роботу після військової служби: порядок та гарантії за законом

17:06, 3 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Після звільнення з військової служби працівники мають гарантоване законом право повернутися до роботи, однак для цього необхідно дотриматися визначеної процедури та врахувати ключові трудові гарантії.
Повернення на роботу після військової служби: порядок та гарантії за законом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Питання повернення працівників до роботи після звільнення з військової служби залишається актуальним як для роботодавців, так і для самих працівників. Законодавство України визначає чіткий порядок відновлення трудових відносин та гарантії, що забезпечують збереження прав таких осіб.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Головний державний інспектор управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області надав роз’яснення щодо правил повернення працівників до виконання трудових обов’язків після звільнення з військової служби.

Питання збереження трудових гарантій для ветеранів, а також процедура їхнього повернення на роботу визначаються положеннями Кодексу законів про працю України та Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» №2232-XII.

Нормативні підстави

Згідно зі статтею 119 КЗпП, за працівниками, призваними на військову службу, зберігаються їхнє робоче місце та посада. Днем завершення служби, відповідно до пункту 3 статті 24 Закону №2232, вважається дата виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

Порядок відновлення роботи

Після звільнення з військової служби особа має виконати низку обов’язкових дій:

  1. Постановка на військовий облік. Протягом 5 днів після звільнення необхідно стати на облік за місцем проживання (п. 11 ст. 26 Закону №2232). На цей період за працівником зберігаються робоче місце, посада та середній заробіток (ч. 2 ст. 21 Закону №2232).
  2. Підтвердження документами. Для повернення до роботи працівник подає роботодавцю копію військового квитка з відповідною відміткою або витяг із наказу про виключення зі списків частини.
  3. Фіксація дати виходу. Рекомендується подати заяву про початок виконання трудових обов’язків у зв’язку з демобілізацією — це дозволяє чітко визначити момент нарахування заробітної плати.Оформлення роботодавцем. Факт виходу працівника оформлюється наказом або розпорядженням, у якому зазначаються дата початку роботи та підстави (подані документи).

Гарантії та важливі нюанси

  • Строкові договори. Якщо на період відсутності основного працівника було прийнято іншого співробітника за строковим договором, такий договір припиняється у зв’язку з поверненням основного працівника.
  • Реорганізація підприємства. У разі змін у структурі чи назві підприємства обов’язок працевлаштувати ветерана на аналогічну посаду переходить до правонаступника.

Навіть під час проходження процедури постановки на військовий облік у ТЦК та СП (у межах 5 днів після звільнення) роботодавець зобов’язаний звільнити працівника від роботи зі збереженням середнього заробітку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові Держпраці військова служба трудові відносини

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]