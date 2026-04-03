Повернення на роботу після військової служби: порядок та гарантії за законом
Питання повернення працівників до роботи після звільнення з військової служби залишається актуальним як для роботодавців, так і для самих працівників. Законодавство України визначає чіткий порядок відновлення трудових відносин та гарантії, що забезпечують збереження прав таких осіб.
Головний державний інспектор управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області надав роз’яснення щодо правил повернення працівників до виконання трудових обов’язків після звільнення з військової служби.
Питання збереження трудових гарантій для ветеранів, а також процедура їхнього повернення на роботу визначаються положеннями Кодексу законів про працю України та Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» №2232-XII.
Нормативні підстави
Згідно зі статтею 119 КЗпП, за працівниками, призваними на військову службу, зберігаються їхнє робоче місце та посада. Днем завершення служби, відповідно до пункту 3 статті 24 Закону №2232, вважається дата виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.
Порядок відновлення роботи
Після звільнення з військової служби особа має виконати низку обов’язкових дій:
- Постановка на військовий облік. Протягом 5 днів після звільнення необхідно стати на облік за місцем проживання (п. 11 ст. 26 Закону №2232). На цей період за працівником зберігаються робоче місце, посада та середній заробіток (ч. 2 ст. 21 Закону №2232).
- Підтвердження документами. Для повернення до роботи працівник подає роботодавцю копію військового квитка з відповідною відміткою або витяг із наказу про виключення зі списків частини.
- Фіксація дати виходу. Рекомендується подати заяву про початок виконання трудових обов’язків у зв’язку з демобілізацією — це дозволяє чітко визначити момент нарахування заробітної плати.Оформлення роботодавцем. Факт виходу працівника оформлюється наказом або розпорядженням, у якому зазначаються дата початку роботи та підстави (подані документи).
Гарантії та важливі нюанси
- Строкові договори. Якщо на період відсутності основного працівника було прийнято іншого співробітника за строковим договором, такий договір припиняється у зв’язку з поверненням основного працівника.
- Реорганізація підприємства. У разі змін у структурі чи назві підприємства обов’язок працевлаштувати ветерана на аналогічну посаду переходить до правонаступника.
Навіть під час проходження процедури постановки на військовий облік у ТЦК та СП (у межах 5 днів після звільнення) роботодавець зобов’язаний звільнити працівника від роботи зі збереженням середнього заробітку.
