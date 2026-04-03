  В Украине

Возврат на работу после военной службы: порядок и гарантии по закону

17:06, 3 апреля 2026
После увольнения с военной службы работники имеют гарантированное законом право вернуться к работе, однако для этого необходимо соблюсти определенную процедуру и учесть ключевые трудовые гарантии.
Вопрос возвращения работников к работе после увольнения с военной службы остается актуальным как для работодателей, так и для самих работников. Законодательство Украины определяет четкий порядок восстановления трудовых отношений и гарантии, обеспечивающие сохранение прав таких лиц.

Главный государственный инспектор управления инспекционной деятельности в Кировоградской области предоставил разъяснения относительно правил возвращения работников к выполнению трудовых обязанностей после увольнения с военной службы.

Вопрос сохранения трудовых гарантий для ветеранов, а также процедура их возвращения к работе определяются положениями Кодекса законов о труде Украины и Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» №2232-XII.

Нормативные основания

Согласно статье 119 КЗоТ, за работниками, призванными на военную службу, сохраняются их рабочее место и должность. Днем окончания службы, в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Закона №2232, считается дата исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части.

Порядок восстановления работы

После увольнения с военной службы лицо должно выполнить ряд обязательных действий:

Постановка на воинский учет. В течение 5 дней после увольнения необходимо стать на учет по месту жительства (п. 11 ст. 26 Закона №2232). На этот период за работником сохраняются рабочее место, должность и средний заработок (ч. 2 ст. 21 Закона №2232).

Подтверждение документами. Для возвращения к работе работник предоставляет работодателю копию военного билета с соответствующей отметкой либо выписку из приказа об исключении из списков части.

Фиксация даты выхода. Рекомендуется подать заявление о начале выполнения трудовых обязанностей в связи с демобилизацией — это позволяет четко определить момент начисления заработной платы.

Оформление работодателем. Факт выхода работника на работу оформляется приказом (распоряжением), в котором указываются дата начала работы и основания (предоставленные документы).

Гарантии и важные нюансы

Срочные договоры. Если на период отсутствия основного работника был принят другой сотрудник по срочному трудовому договору, такой договор прекращается в связи с возвращением основного работника.

Реорганизация предприятия. В случае изменения структуры или наименования предприятия обязанность трудоустроить ветерана на аналогичную должность переходит к правопреемнику.

Даже во время прохождения процедуры постановки на воинский учет в ТЦК и СП (в течение 5 дней после увольнения) работодатель обязан освободить работника от работы с сохранением среднего заработка.

