Володимир Зеленський запропонував новий формат переговорів замість тристоронньої зустрічі

Україна пропонує поетапні контакти: американська делегація може відвідати Київ, а потім вирушити до Москви.

Президент України Володимир Зеленський запросив американську переговорну делегацію до Києва як альтернативу тристороннім консультаціям на рівні технічних груп. Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами.

За словами Глави держави, в умовах поточної міжнародної ситуації та обмежень щодо організації спільних переговорів Україна пропонує формат поетапних контактів.

«Я запросив американську переговорну делегацію в Київ. Делегація зробить все можливе в теперішніх умовах – під час війни з Іраном – щоб приїхати в Київ. Це альтернативний варіант тристоронньої зустрічі на рівні технічних груп. Американська група може приїхати до нас, і після нас поїхати в Москву. Якщо не виходить втрьох, давайте зробимо так – по черзі. Це наша пропозиція», — сказав Зеленський.

