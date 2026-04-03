Володимир Зеленський запропонував новий формат переговорів замість тристоронньої зустрічі
Президент України Володимир Зеленський запросив американську переговорну делегацію до Києва як альтернативу тристороннім консультаціям на рівні технічних груп. Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами.
За словами Глави держави, в умовах поточної міжнародної ситуації та обмежень щодо організації спільних переговорів Україна пропонує формат поетапних контактів.
«Я запросив американську переговорну делегацію в Київ. Делегація зробить все можливе в теперішніх умовах – під час війни з Іраном – щоб приїхати в Київ. Це альтернативний варіант тристоронньої зустрічі на рівні технічних груп. Американська група може приїхати до нас, і після нас поїхати в Москву. Якщо не виходить втрьох, давайте зробимо так – по черзі. Це наша пропозиція», — сказав Зеленський.
