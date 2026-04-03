Владимир Зеленский предложил новый формат переговоров вместо трехсторонней встречи

Украина предлагает поэтапные контакты: американская делегация может посетить Киев, а затем отправиться в Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американскую переговорную делегацию в Киев как альтернативу трехсторонним консультациям на уровне технических групп. Об этом он сообщил во время встречи с журналистами.

По словам главы государства, в условиях текущей международной ситуации и ограничений по организации совместных переговоров Украина предлагает формат поэтапных контактов.

«Я пригласил американскую переговорную делегацию в Киев. Делегация сделает все возможное в нынешних условиях – во время войны с Ираном – чтобы приехать в Киев. Это альтернативный вариант трехсторонней встречи на уровне технических групп. Американская группа может приехать к нам, и после нас поехать в Москву. Если не получается втроем, давайте сделаем так – по очереди. Это наше предложение», — сказал Зеленский.

