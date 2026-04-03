Посилки за 1 гривню – Укрпошта запустила пільгову доставку для військових

Військовослужбовці зможуть надсилати посилки у прифронтові регіони за 1 гривню та отримувати знижки на доставку по Україні і за кордон.

АТ «Укрпошта» приєдналося до державної програми «Плюси» у застосунку «Армія+» та запровадило спеціальні умови доставки для військовослужбовців, повідомила пресслужба пошти.

Відтепер відправлення, створені онлайн і спрямовані у прифронтові області або з них, коштуватимуть 1 грн. Доставка по Україні та за кордон для користувачів застосунку буде дешевшою на 25%. Пропозиція доступна для понад 1 млн військових, які користуються «Армія+», і покликана забезпечити стабільний зв’язок із рідними та побратимами.

Скористатися пільгами можуть військові, авторизовані у застосунку: для цього потрібно згенерувати штрихкод у «Армія+» та показати його оператору у відділенні під час оформлення. Щомісяця доступно до трьох промокодів на кожен тип послуг.

Тариф 1 грн діє для відправлень вагою до 30 кг, оформлених онлайн за тарифом «Пріоритетний», якщо вони прямують у прифронтові області або з них. У разі оформлення у відділенні до вартості додається 5 грн. До переліку таких регіонів входять Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Дніпропетровська області.

Знижка 25% поширюється на відправлення до 30 кг по Україні за тарифом «Пріоритетний», а також на міжнародні відправлення, зокрема посилки, EMS і дрібні пакети.

«Від початку повномасштабного вторгнення Укрпошта була поруч із ЗСУ та мешканцями прифронтових територій, допомагаючи їм тримати зв’язок із рідними, безкоштовно евакуюючи бізнеси та першою повертаючись разом із ЗСУ в деокуповані громади. Сьогодні Укрпошта — це часто єдиний зв’язок у містах та селах, наближених до лінії фронту. Для нас природно бути поруч і з військовими, допомагати їм простіше отримувати та відправляти посилки рідним та близьким, де б вони не були — в Україні чи у 192 країнах світу. Завдяки програмі Плюси в Армія+ зробити це тепер буде ще легше», — зазначив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

