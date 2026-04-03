Посилки за 1 гривню – Укрпошта запустила пільгову доставку для військових

14:44, 3 квітня 2026
Військовослужбовці зможуть надсилати посилки у прифронтові регіони за 1 гривню та отримувати знижки на доставку по Україні і за кордон.
АТ «Укрпошта» приєдналося до державної програми «Плюси» у застосунку «Армія+» та запровадило спеціальні умови доставки для військовослужбовців, повідомила пресслужба пошти.

Відтепер відправлення, створені онлайн і спрямовані у прифронтові області або з них, коштуватимуть 1 грн. Доставка по Україні та за кордон для користувачів застосунку буде дешевшою на 25%. Пропозиція доступна для понад 1 млн військових, які користуються «Армія+», і покликана забезпечити стабільний зв’язок із рідними та побратимами.

Скористатися пільгами можуть військові, авторизовані у застосунку: для цього потрібно згенерувати штрихкод у «Армія+» та показати його оператору у відділенні під час оформлення. Щомісяця доступно до трьох промокодів на кожен тип послуг.

Тариф 1 грн діє для відправлень вагою до 30 кг, оформлених онлайн за тарифом «Пріоритетний», якщо вони прямують у прифронтові області або з них. У разі оформлення у відділенні до вартості додається 5 грн. До переліку таких регіонів входять Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Дніпропетровська області.

Знижка 25% поширюється на відправлення до 30 кг по Україні за тарифом «Пріоритетний», а також на міжнародні відправлення, зокрема посилки, EMS і дрібні пакети.

«Від початку повномасштабного вторгнення Укрпошта була поруч із ЗСУ та мешканцями прифронтових територій, допомагаючи їм тримати зв’язок із рідними, безкоштовно евакуюючи бізнеси та першою повертаючись разом із ЗСУ в деокуповані громади. Сьогодні Укрпошта — це часто єдиний зв’язок у містах та селах, наближених до лінії фронту. Для нас природно бути поруч і з військовими, допомагати їм простіше отримувати та відправляти посилки рідним та близьким, де б вони не були — в Україні чи у 192 країнах світу. Завдяки програмі Плюси в Армія+ зробити це тепер буде ще легше», — зазначив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

військові військовослужбовці Армія+ Укрпошта пошта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

