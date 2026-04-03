Посылки за 1 гривну – «Укрпочта» запустила льготную доставку для военнослужащих

Военнослужащие смогут отправлять посылки в прифронтовые регионы за 1 гривну и получать скидки на доставку по Украине и за границу.

АО «Укрпочта» присоединилась к государственной программе «Плюсы» в приложении «Армия+» и ввела специальные условия доставки для военнослужащих, сообщила пресс-служба почты.

Отныне отправления, созданные онлайн и направленные в прифронтовые области или из них, будут стоить 1 грн. Доставка по Украине и за границу для пользователей приложения будет дешевле на 25%. Предложение доступно для более 1 млн военных, которые пользуются «Армия+», и призвано обеспечить стабильную связь с родными и побратимами.

Воспользоваться льготами могут военные, авторизованные в приложении: для этого нужно сгенерировать штрихкод в «Армия+» и показать его оператору в отделении при оформлении. Ежемесячно доступно до трех промокодов на каждый тип услуг.

Тариф 1 грн действует для отправлений весом до 30 кг, оформленных онлайн по тарифу «Приоритетный», если они следуют в прифронтовые области или из них. В случае оформления в отделении к стоимости добавляется 5 грн. В перечень таких регионов входят Сумская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Днепропетровская области.

Скидка 25% распространяется на отправления до 30 кг по Украине по тарифу «Приоритетный», а также на международные отправления, в частности посылки, EMS и мелкие пакеты.

«С самого начала полномасштабного вторжения «Укрпочта» была рядом с ВСУ и жителями прифронтовых территорий, помогая им поддерживать связь с родными, бесплатно эвакуируя предприятия и первой возвращаясь вместе с ВСУ в освобожденные от оккупации населенные пункты. Сегодня Укрпочта — это зачастую единственная связь в городах и селах, расположенных вблизи линии фронта. Для нас естественно быть рядом и с военными, помогать им проще получать и отправлять посылки родным и близким, где бы они ни находились — в Украине или в 192 странах мира. Благодаря программе «Плюсы в Армию+» сделать это теперь будет еще легче», — отметил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский.

