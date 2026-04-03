Податок на прибуток — не для всіх: кому дають статус неприбутковості

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Окремі установи та організації в Україні можуть не сплачувати податок на прибуток, якщо відповідають встановленим критеріям і внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Про це повідомили в Державній податковій службі.

Право на отримання такого статусу мають, зокрема, бюджетні установи, громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні та благодійні організації, пенсійні фонди, асоціації юридичних осіб, житлово-будівельні та інші кооперативи, ОСББ, профспілки, організації роботодавців, а також інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам Податкового кодексу України.

За даними ДПС, для включення до Реєстру організація повинна відповідати кільком обов’язковим вимогам. Зокрема, бути створеною та зареєстрованою відповідно до профільного законодавства, мати установчі документи із забороною розподілу прибутку між засновниками, членами чи працівниками, а також передбачити передачу активів іншим неприбутковим організаціям або до бюджету у разі ліквідації (крім окремих видів кооперативів та об’єднань). Остаточно статус надається після внесення до Реєстру контролюючим органом.

Доходи неприбуткових організацій мають використовуватися виключно для фінансування їхньої діяльності, утримання та реалізації цілей, визначених установчими документами. Для релігійних організацій також передбачено використання коштів на благодійну діяльність, гуманітарну допомогу та милосердя.

Щоб отримати статус, необхідно подати заяву за формою 1-РН і копії установчих документів. Це можна зробити онлайн через Електронний кабінет платника, поштою, особисто або через державного реєстратора під час реєстрації чи внесення змін до установчих документів.

Податковий орган розглядає документи протягом трьох робочих днів і ухвалює рішення про включення до Реєстру або відмову, якщо пакет документів неповний чи не відповідає вимогам законодавства.

На період воєнного стану для неприбуткових організацій діють окремі умови використання доходів, визначені Податковим кодексом України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.