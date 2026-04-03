  1. В Украине

Налог на прибыль — не для всех: кому предоставляется статус неприбыльной организации

18:54, 3 апреля 2026
Речь идет об общественных, благотворительных, религиозных и других организациях, деятельность которых соответствует Налоговому кодексу.
Отдельные учреждения и организации в Украине могут не платить налог на прибыль, если соответствуют установленным критериям и внесены в Реестр неприбыльных учреждений и организаций. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Право на получение такого статуса имеют, в частности, бюджетные учреждения, общественные объединения, политические партии, творческие союзы, религиозные и благотворительные организации, пенсионные фонды, ассоциации юридических лиц, жилищно-строительные и другие кооперативы, ОСМД, профсоюзы, организации работодателей, а также другие юридические лица, деятельность которых соответствует требованиям Налогового кодекса Украины.

По данным ГНС, для включения в Реестр организация должна соответствовать нескольким обязательным требованиям. В частности, быть созданной и зарегистрированной в соответствии с профильным законодательством, иметь учредительные документы с запретом на распределение прибыли между учредителями, членами или работниками, а также предусматривать передачу активов другим некоммерческим организациям или в бюджет в случае ликвидации (кроме отдельных видов кооперативов и объединений). Окончательно статус присваивается после внесения в Реестр контролирующим органом.

Доходы некоммерческих организаций должны использоваться исключительно для финансирования их деятельности, содержания и реализации целей, определённых учредительными документами. Для религиозных организаций также предусмотрено использование средств на благотворительную деятельность, гуманитарную помощь и милосердие.

Чтобы получить статус, необходимо подать заявление по форме 1-РН и копии учредительных документов. Это можно сделать онлайн через Электронный кабинет плательщика, по почте, лично или через государственного регистратора во время регистрации или внесения изменений в учредительные документы.

Налоговый орган рассматривает документы в течение трех рабочих дней и принимает решение о включении в Реестр или отказе, если пакет документов неполный или не соответствует требованиям законодательства.

На период военного положения для некоммерческих организаций действуют отдельные условия использования доходов, определенные Налоговым кодексом Украины.

