Комунальні підприємства візьмуть під контроль – у Верховну Раду внесли законопроєкт

У Раді зареєстрували законопроєкт про реформу комунальних підприємств.

У Верховну Раду внесли законопроєкт 15121, який передбачає оновлення системи управління комунальними підприємствами та компаніями, де частка громади перевищує 50%.

Йдеться про підприємства, що забезпечують базові послуги для населення — водопостачання, теплопостачання, транспорт, вивезення відходів та інші критично важливі сфери.

Як повідомили у Комітеті з питань економічного розвитку, документ передбачає впровадження обов’язкові елементи корпоративного врядування, зокрема:

створення наглядових рад із більшістю незалежних членів;

відкритий і прозорий конкурсний відбір керівників;

запровадження системи внутрішнього контролю (управління ризиками, комплаєнс, внутрішній аудит);

обов’язковий незалежний зовнішній аудит фінансової звітності.

Окремий блок змін стосується стратегічного планування. Органи місцевого самоврядування зможуть визначати чіткі цілі для підприємств через політику комунальної власності та щорічні листи очікувань із конкретними показниками ефективності.

Очікується, що реалізація законопроєкту дозволить підвищити ефективність роботи комунального сектору, зменшити навантаження на місцеві бюджети та створити передумови для залучення інвестицій у розвиток інфраструктури.

Для громадян це означатиме більш якісні та стабільні послуги, а також прозоре використання коштів громад.

Заступник голови комітету Олексій Мовчан зазначив, що документ є частиною міжнародних зобов’язань України перед ЄС та ОЕСР.

«Цей законопроєкт — це частина наших зобов'язань перед ЄС і ОЕСР. Але для мене він про більш широкі поняття. Бо я розумію, що відновлення країни — інфраструктурне, фінансове, інвестиційне — неможливе, якщо комунальний сектор залишається непрозорою системою, куди гроші входять, але нікуди не виходять у вигляді якості», — зазначив він.

