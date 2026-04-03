Коммунальные предприятия возьмут под контроль – в Верховную Раду внесли законопроект
В Верховную Раду внесли законопроект 15121, который предусматривает обновление системы управления коммунальными предприятиями и компаниями, где доля громады превышает 50%.
Речь идет о предприятиях, обеспечивающих базовые услуги для населения — водоснабжение, теплоснабжение, транспорт, вывоз отходов и другие критически важные сферы.
Как сообщили в Комитет по вопросам экономического развития, документ предусматривает внедрение обязательных элементов корпоративного управления, в частности:
- создание наблюдательных советов с большинством независимых членов;
- открытый и прозрачный конкурсный отбор руководителей;
- внедрение системы внутреннего контроля (управление рисками, комплаенс, внутренний аудит);
- обязательный независимый внешний аудит финансовой отчетности.
Отдельный блок изменений касается стратегического планирования. Органы местного самоуправления смогут определять четкие цели для предприятий через политику коммунальной собственности и ежегодные письма ожиданий с конкретными показателями эффективности.
Ожидается, что реализация законопроекта позволит повысить эффективность работы коммунального сектора, снизить нагрузку на местные бюджеты и создать предпосылки для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры.
Для граждан это будет означать более качественные и стабильные услуги, а также прозрачное использование средств громад.
Заместитель главы комитета Алексей Мовчан отметил, что документ является частью международных обязательств Украины перед ЕС и ОЭСР.
«Этот законопроект — это часть наших обязательств перед ЕС и ОЭСР. Но для меня он о более широких понятиях. Потому что я понимаю, что восстановление страны — инфраструктурное, финансовое, инвестиционное — невозможно, если коммунальный сектор остается непрозрачной системой, куда деньги входят, но никуда не выходят в виде качества», — отметил он.
