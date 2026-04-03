Коммунальные предприятия возьмут под контроль – в Верховную Раду внесли законопроект

В Раде зарегистрировали законопроект о реформе коммунальных предприятий.

В Верховную Раду внесли законопроект 15121, который предусматривает обновление системы управления коммунальными предприятиями и компаниями, где доля громады превышает 50%.

Речь идет о предприятиях, обеспечивающих базовые услуги для населения — водоснабжение, теплоснабжение, транспорт, вывоз отходов и другие критически важные сферы.

Как сообщили в Комитет по вопросам экономического развития, документ предусматривает внедрение обязательных элементов корпоративного управления, в частности:

создание наблюдательных советов с большинством независимых членов;

открытый и прозрачный конкурсный отбор руководителей;

внедрение системы внутреннего контроля (управление рисками, комплаенс, внутренний аудит);

обязательный независимый внешний аудит финансовой отчетности.

Отдельный блок изменений касается стратегического планирования. Органы местного самоуправления смогут определять четкие цели для предприятий через политику коммунальной собственности и ежегодные письма ожиданий с конкретными показателями эффективности.

Ожидается, что реализация законопроекта позволит повысить эффективность работы коммунального сектора, снизить нагрузку на местные бюджеты и создать предпосылки для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры.

Для граждан это будет означать более качественные и стабильные услуги, а также прозрачное использование средств громад.

Заместитель главы комитета Алексей Мовчан отметил, что документ является частью международных обязательств Украины перед ЕС и ОЭСР.

«Этот законопроект — это часть наших обязательств перед ЕС и ОЭСР. Но для меня он о более широких понятиях. Потому что я понимаю, что восстановление страны — инфраструктурное, финансовое, инвестиционное — невозможно, если коммунальный сектор остается непрозрачной системой, куда деньги входят, но никуда не выходят в виде качества», — отметил он.

