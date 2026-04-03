У Києві жінка підпалювала двері квартир знайомих після конфліктів з ними

На Оболоні затримали жінку, яка після конфліктів підпалювала двері своїх знайомих.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київська міська прокуратура повідомила про затримання 41-річної жінки, яку підозрюють у серії підпалів квартир на Оболоні.

За даними слідства, перший інцидент стався у лютому — жінка через ревнощі підпалила двері чоловіка, якого приревнувала до іншої жінки. Уже за місяць вона вчинила аналогічний злочин після конфлікту під час застілля: після того як її вигнали з квартири знайомого, підозрювана підпалила вхідні двері його житла.

Зазначається, що в другому випадку постраждало житло чоловіка з інвалідністю II групи. Через займання оббивки зі штучної шкіри полум’я швидко поширилося, створивши реальну загрозу для мешканця.

Правоохоронці кваліфікували дії жінки за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, а саме як умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

На період досудового розслідування підозрювану взяли під варту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.