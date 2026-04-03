  1. В Україні

У Києві жінка підпалювала двері квартир знайомих після конфліктів з ними

22:36, 3 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На Оболоні затримали жінку, яка після конфліктів підпалювала двері своїх знайомих.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київська міська прокуратура повідомила про затримання 41-річної жінки, яку підозрюють у серії підпалів квартир на Оболоні.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, перший інцидент стався у лютому — жінка через ревнощі підпалила двері чоловіка, якого приревнувала до іншої жінки. Уже за місяць вона вчинила аналогічний злочин після конфлікту під час застілля: після того як її вигнали з квартири знайомого, підозрювана підпалила вхідні двері його житла.

Зазначається, що в другому випадку постраждало житло чоловіка з інвалідністю II групи. Через займання оббивки зі штучної шкіри полум’я швидко поширилося, створивши реальну загрозу для мешканця.

Правоохоронці кваліфікували дії жінки за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, а саме як умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

На період досудового розслідування підозрювану взяли під варту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Київ підпал

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]