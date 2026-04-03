В Киеве женщина поджигала двери квартир знакомых после конфликтов с ними

На Оболони задержали женщину, которая после конфликтов поджигала двери своих знакомых.

Киевская городская прокуратура сообщила о задержании 41-летней женщины, которую подозревают в серии поджогов квартир на Оболони.

По данным следствия, первый инцидент произошел в феврале — женщина из-за ревности подожгла двери мужчины, которого приревновала к другой женщине. Уже через месяц она совершила аналогичное преступление после конфликта во время застолья: после того как ее выгнали из квартиры знакомого, подозреваемая подожгла входную дверь его жилья.

Отмечается, что во втором случае пострадало жилье мужчины с инвалидностью II группы. Из-за возгорания обивки из искусственной кожи пламя быстро распространилось, создав реальную угрозу для жильца.

Правоохранители квалифицировали действия женщины по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, а именно как умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога.

На период досудебного расследования подозреваемую взяли под стражу.

