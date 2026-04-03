У США помер біженець після того, як його залишили на вулиці без допомоги: смерть визнали вбивством

Чоловік був майже незрячим і не володів англійською — його залишили самого на холоді.

У місті Буффало в американському штаті Нью-Йорк загинув 56-річний біженець із М’янми Нурул Амін Шах Алам. Його смерть офіційно визнали вбивством — такий висновок зробили судмедексперти. Про це повідомляє Independent.

Йдеться не про умисне вбивство, а про смерть, яка стала наслідком дій або бездіяльності інших людей.

За висновками лікарів, чоловік опинився в умовах сильного холоду без належної допомоги. У нього почалося переохолодження, організм ослаб, виникла виразка, яка згодом прорвалася. Ситуацію погіршило зневоднення.

Медики пояснюють це просто: людина опинилася в стані, коли їй терміново потрібна була допомога, але її не було.

Як чоловік опинився на вулиці

19 лютого чоловіка забрали прикордонники США з місцевої в’язниці. Замість того щоб передати його родині чи службам допомоги, його висадили біля кав’ярні.

Це була мережа Tim Hortons — популярне місце, але на той момент заклад був зачинений. Відео з камер не показує, що він зміг зайти всередину.

Більше того, за даними слідства, чоловік міг бути без нормального взуття — лише у легких бахілах, які видають у в’язниці. Після цього він просто зник.

Родина звернулася до поліції, почалися пошуки. Через п’ять днів жінка випадково побачила на вулиці непритомного чоловіка й викликала 911.

Це сталося за кілька кілометрів від місця, де його залишили.

Чому говорять про відповідальність прикордонників

Адвокат родини наголошує: прикордонники могли діяти інакше. Вони знали, що чоловік уразливий — майже не бачить і погано говорить англійською.

Замість цього його залишили фактично самого в мороз.

Саме тому судмедексперти і вказали «вбивство» як тип смерті — через недбалість.

Що кажуть чиновники

Губернаторка штату Кеті Гокул заявила, що всі причетні мають понести відповідальність.

Генеральна прокурорка Летиція Джеймс також перевіряє, чи були порушення закону.

Водночас федеральні служби заперечують свою провину. У Міністерстві внутрішньої безпеки заявили, що смерть нібито не пов’язана з діями прикордонників і наголосили на кримінальному минулому чоловіка.

