В США умер беженец после того, как его оставили на улице без помощи: смерть признали убийством

Мужчина был почти незрячим и не владел английским — его оставили одного на холоде.

В городе Буффало в американском штате Нью-Йорк погиб 56-летний беженец из Мьянмы Нурул Амин Шах Алам. Его смерть официально признали убийством — такой вывод сделали судмедэксперты. Про это сообщает Independent.

Речь идет не об умышленном убийстве, а о смерти, которая стала следствием действий или бездействия других людей.

По выводам врачей, мужчина оказался в условиях сильного холода без надлежащей помощи. У него началось переохлаждение, организм ослаб, возникла язва, которая впоследствии прорвалась. Ситуацию усугубило обезвоживание.

Медики объясняют это просто: человек оказался в состоянии, когда ему срочно нужна была помощь, но ее не было.

Как мужчина оказался на улице

19 февраля мужчину забрали пограничники США из местной тюрьмы. Вместо того чтобы передать его семье или службам помощи, его высадили возле кофейни.

Это была сеть Tim Hortons — популярное место, но на тот момент заведение было закрыто. Видео с камер не показывает, что он смог зайти внутрь.

Более того, по данным следствия, мужчина мог быть без нормальной обуви — только в легких бахилах, которые выдают в тюрьме. После этого он просто исчез.

Семья обратилась в полицию, начались поиски. Через пять дней женщина случайно увидела на улице мужчину без сознания и вызвала 911.

Это произошло в нескольких километрах от места, где его оставили.

Почему говорят об ответственности пограничников

Адвокат семьи подчеркивает: пограничники могли действовать иначе. Они знали, что мужчина уязвим — почти не видит и плохо говорит на английском.

Вместо этого его фактически оставили одного на морозе.

Именно поэтому судмедэксперты указали «убийство» как тип смерти — из-за халатности.

Что говорят чиновники

Губернатор штата Кэти Гокул заявила, что все причастные должны понести ответственность.

Генеральный прокурор Летиция Джеймс также проверяет, были ли нарушения закона.

В то же время федеральные службы отрицают свою вину. В Министерстве внутренней безопасности заявили, что смерть якобы не связана с действиями пограничников, и подчеркнули криминальное прошлое мужчины.

