В США умер беженец после того, как его оставили на улице без помощи: смерть признали убийством

20:42, 3 апреля 2026
Мужчина был почти незрячим и не владел английским — его оставили одного на холоде.
Фото: Reuters
В городе Буффало в американском штате Нью-Йорк погиб 56-летний беженец из Мьянмы Нурул Амин Шах Алам. Его смерть официально признали убийством — такой вывод сделали судмедэксперты. Про это сообщает Independent.

Речь идет не об умышленном убийстве, а о смерти, которая стала следствием действий или бездействия других людей.

По выводам врачей, мужчина оказался в условиях сильного холода без надлежащей помощи. У него началось переохлаждение, организм ослаб, возникла язва, которая впоследствии прорвалась. Ситуацию усугубило обезвоживание.

Медики объясняют это просто: человек оказался в состоянии, когда ему срочно нужна была помощь, но ее не было.

Как мужчина оказался на улице

19 февраля мужчину забрали пограничники США из местной тюрьмы. Вместо того чтобы передать его семье или службам помощи, его высадили возле кофейни.

Это была сеть Tim Hortons — популярное место, но на тот момент заведение было закрыто. Видео с камер не показывает, что он смог зайти внутрь.

Более того, по данным следствия, мужчина мог быть без нормальной обуви — только в легких бахилах, которые выдают в тюрьме. После этого он просто исчез.

Семья обратилась в полицию, начались поиски. Через пять дней женщина случайно увидела на улице мужчину без сознания и вызвала 911.

Это произошло в нескольких километрах от места, где его оставили.

Почему говорят об ответственности пограничников

Адвокат семьи подчеркивает: пограничники могли действовать иначе. Они знали, что мужчина уязвим — почти не видит и плохо говорит на английском.

Вместо этого его фактически оставили одного на морозе.

Именно поэтому судмедэксперты указали «убийство» как тип смерти — из-за халатности.

Что говорят чиновники

Губернатор штата Кэти Гокул заявила, что все причастные должны понести ответственность.

Генеральный прокурор Летиция Джеймс также проверяет, были ли нарушения закона.

В то же время федеральные службы отрицают свою вину. В Министерстве внутренней безопасности заявили, что смерть якобы не связана с действиями пограничников, и подчеркнули криминальное прошлое мужчины.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

