Володимир Зеленський обговорив з Папою Римським ситуацію на Близькому Сході

14:46, 3 квітня 2026
Володимир Зеленський також розповів Папі Римському про переговорний процес і роботу з американською командою.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з Папою Римським Левом XIV.

«Прямо в час цієї розмови росіяни знову атакували Україну – сотні «шахедів» і десятки ракет проти наших міст і громад. Фактично від ночі триває атака хвилями, і вже щонайменше п’ять регіонів були під ударом. Жодної години спокою для наших людей, і це така відповідь Росії на нашу пропозицію припинення вогню на Великдень. Фактично росіяни тільки збільшили інтенсивність ударів і замість тиші в небі роблять великодню ескалацію. Це точно не можна ігнорувати, і я вдячний усім у світі, хто про це не мовчить», - сказав Глава держави.  

Володимир Зеленський зазначив, що розповів про переговорний процес і роботу з американською командою. Також Глава держави подякував за сприяння в поверненні викрадених українських дітей і за всю гуманітарну допомогу, яку Ватикан передав українцям, зокрема під час цієї важкої зими.

«Обговорили й ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Побажав Його Святості та вірянам, які святкують Великдень цієї неділі, благословенного свята й миру. Звісно, будемо раді бачити Його Святість в Україні з апостольським візитом. І особливо вдячний, що Папа пам’ятає про Україну, українців і молиться за мир для нашого народу», - додав Президент.

